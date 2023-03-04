NMIXX同場李泰容看Loewe秀 年度主打包這樣解讀就對了

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Jiwoo在IG中秀出超近自拍，讓人很難忽視她身上的拼接皮革Loewe襯衫。圖／翻攝自 IG @ nmixx_official
Jiwoo在IG中秀出超近自拍，讓人很難忽視她身上的拼接皮革Loewe襯衫。圖／翻攝自 IG @ nmixx_official

曾被視為「怪物新人」、Twice師妹女團的NMIXX去年9月甫成為LOEWE品牌大使，本季已火速前進巴黎時裝周，並於台灣時間昨晚參加了西班牙國寶品牌Loewe的2023秋冬大秀，以超強氣勢席捲全場目光，同場另有人氣男團NCT成員李泰容盛裝出席、到場看秀，兩大身價可觀的韓團成員齊聚一堂，堪稱含金量大爆炸！

在IG上李泰容已搶先曝光欣賞時裝秀的穿搭，他以沙黃色Nappa襯衫搭配黑色背心、Nappa皮革的Puzzle七分褲與小牛皮長靴，甚至隱約看得到右肩上的刺青，帥曬男人味，並讓粉絲瘋狂留言「So proud of you」、愛心刷不停，貼文發出後兩小時已吸讚56萬次與破萬則留言，展現超燙人氣。

而NMIXX的六位團員包含Jiwoo金智羽、Haewon吳海嫄、Lily朴真、Kyujin張圭真、Bae裴真率與Sullyoon薛允雅也分別在官方IG上曬出看秀前的不同造型，其中Kyujin與品牌人氣Puzzle拼圖包一同合影；Lily則半蹲在地上仰頭望向鏡頭；一臉高冷的Haewon則望向遠方並手持一款橄欖綠色的Hammock包，十足空靈；Sullyoon則身穿粉紅色亮面外套，顯得皮膚與口紅更加粉嫩；Bae則宛如化身人形松鼠，作勢啃咬一顆黃色手提包、讓人很想問她「滋味如何呀？」

實際進入秀場時，Kyujin身穿白色洋裝搭配黃色的Paseo包，Sullyoon則以黑色平口小禮服搭配米黃色Paseo包並大秀香肩；同樣選擇黑色造型的Haewon則選用了Goya包，表情冷靜空靈；Bae則換上一席黃色披肩式兩段洋裝，而她上半身黑色的Loewe Logo更和黑色的Paseo包以色彩相呼應；大方露出甜笑的Jiwoo則以米黃色Goya包搭配淺藍色短袖連身百褶裙搭配，最後選擇Paseo包的Lily則身穿一件內捲式白色短T恤，同時薄荷綠色的美甲也十足搶鏡。

仔細算算：NMIXX六位團員一共分別拿了四款不同顏色的Paseo包與兩款Goya包，NMIXX與Loewe的鐵粉們，今年品牌有哪幾款包是年度必敗款，答案是不是很清楚了呢？

IG上李泰容已搶先曝光欣賞時裝秀的穿搭，以沙黃色夾克搭配黑色背心、七分褲與皮革長靴，帥曬男人味。圖／翻攝自 IG @taeoxo_nct（合成圖）
IG上李泰容已搶先曝光欣賞時裝秀的穿搭，以沙黃色夾克搭配黑色背心、七分褲與皮革長靴，帥曬男人味。圖／翻攝自 IG @taeoxo_nct（合成圖）
NMIXX的6位團員分別展示了不同的風格穿搭，婉約、甜美、氣質，也像披露了團員們的各自獨特個性。圖／翻攝自 IG
NMIXX的6位團員分別展示了不同的風格穿搭，婉約、甜美、氣質，也像披露了團員們的各自獨特個性。圖／翻攝自 IG
身為Loewe品牌大使的女團NMIXX出席了品牌昨日的23秋冬大秀，全員到齊。圖／翻攝自 IG
身為Loewe品牌大使的女團NMIXX出席了品牌昨日的23秋冬大秀，全員到齊。圖／翻攝自 IG
NMIXX先前已在官方IG曬出六人的機場時尚，團員6人堪稱表情包、可愛賣萌無極限。圖／翻攝自 IG @ nmixx_official（合成圖）
NMIXX先前已在官方IG曬出六人的機場時尚，團員6人堪稱表情包、可愛賣萌無極限。圖／翻攝自 IG @ nmixx_official（合成圖）
一臉高冷的Haewon同時帶著耳機，讓人好想知道：聽得是NMIXX的哪一首熱門金曲？圖／翻攝自 IG @ nmixx_official
一臉高冷的Haewon同時帶著耳機，讓人好想知道：聽得是NMIXX的哪一首熱門金曲？圖／翻攝自 IG @ nmixx_official
NMIXX先前已在官方IG曬出六人的機場時尚，團員6人堪稱表情包、可愛賣萌無極限。圖／翻攝自 IG @ nmixx_official（合成圖）
NMIXX先前已在官方IG曬出六人的機場時尚，團員6人堪稱表情包、可愛賣萌無極限。圖／翻攝自 IG @ nmixx_official（合成圖）

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