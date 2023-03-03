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當鋪裡吃粵菜 維港畔品皇家茶美食香港五感新體驗

聯合報／ 記者羅建怡／專題即時報導
「火焰烤鴨」是必點菜色。圖／胡同提供
「火焰烤鴨」是必點菜色。圖／胡同提供

時隔三年再訪香港，疫情並沒有讓香港停下腳步，反而推出更多全新旅遊體驗，包括陸續開出三千多間的新餐廳。在美食之都日益激烈的競爭中，新式餐飲更重「情境」與「五感」，老當鋪、老建築變身，佐以浪漫的維港，旅客在充滿歷史感的空間裡品嘗新滋味，滿足了味蕾，也像完成一趟時空穿梭之旅。

●和昌大押變身和昌飯店

香港的「大押」即當鋪，其中，有百年歷史的「和昌大押」，位於香港灣仔莊士敦道60至66號，4幢建築相連，由長廊式陽台的唐樓組成，樓高4層，分別建成於1888年至1900年代。如今，大押變身飯店，展現的是華麗的粵菜料理，燭光下，與熙來攘往的電車相映成趣。

和昌飯店新任的行政總廚陳智斌，入行超過20年，精通傳統及現代粵菜，也擅長烹調湘菜及各省菜系、亞洲菜及中西融合菜，並在多項國際廚藝比賽中獲獎。陳智斌來到和昌，除了掌握粵菜三大精髓：手工、時令及味道，也在此基礎加入變奏，為傳統粵菜賦予新生命。例如一般中菜館只會以三種湯頭入饌，為菜式提味和補味，陳智斌則特意熬製五款鮮湯頭：雞湯、魚湯、蝦湯、上湯及二湯，讓看似平凡的菜式提升了風味與層次。

和昌飯店的手工菜也多，像是「翡翠蟹肉菜苗餃」採用新鮮蟹肉配以時令豆苗，皮薄餡料足且鮮，再以金箔點綴，手工巧妙，也顯得富貴非常。「和昌炭燒叉燒」則是重啟經典之作，選用每只豬僅兩塊、肥瘦相間的新鮮梅頭肉，再以最原始的方法炭燒至外焦內嫩，最後搭上秘製醬汁，叉燒上桌分外甘香惹味。

最吸睛的「雙囍富貴鴿」，不以傳統滷水醃製入味、再風乾油炸的做法，改以生醃生炸，更能保持乳鴿肉汁的鮮美，這道菜以鳥巢作為盛器，再巧妙配以一小只茶燻鴿蛋，色、香、味、形兼具，更添妙趣。

完美的粵菜體驗，少不了好茶相伴。和昌飯店備有近二十款頂級香茗，包括少見的養生有機沈香茶，除了熱飲也有冷泡，另有以茶作為主調的雞尾酒。

●314年歷史Fortnum & Mason 開設亞洲首店

維港畔用餐，本來就是遊香港的必要體驗，如今，最老派的新風味也進駐香港。擁有三百多年歷史的英國零售及餐飲品牌Fortnum & Mason，來到香港K11 MUSEA開設亞洲首店，想品嘗宮廷茶點、以及最夢幻午茶，不必遠求。

Fortnum & Mason橫跨兩層的新店面，裝潢雅致，一樓是品牌知名的茗茶與點心，包括1902年為英王愛德華七世調配的皇家紅茶(Royal Blend)，也有為慶祝品牌登陸香港、獨家調配的全新Musea混合茶，混搭著祁門紅茶和雲南金芽，配上知名藝術家張恩利設計的湖水綠色茶罐，顯得精緻獨特。

店內也有新鮮烘烤的餅乾，裝入精美的餅罐販售，以及各式各樣的果醬和蜂蜜；新鮮食品專區則有起司、魚子醬等美食，並配搭各款精選葡萄酒、烈酒和香檳，同時也延續品牌的個人化服務，可在知名酒莊Billecart-Salmon和Hostomme出產的香檳標籤上加入個性化的字句。

店內繽紛的牆面彩繪著蜜蜂、洛神、獨角獸、龍蝦等的「喜悅的樂園」，默默訴說品牌精神與故事；彩蛋則是每天下午4點下午茶時間，百年骨董鐘鐘聲響起，店內將招待所有來客品茶喫點心。必看的藝術品，還有以骨瓷杯碟碎片拼貼的英國地圖。

沿著雲石階梯而上，是位於二樓充滿英式典雅風情的Fortnum’s 181，可迎著維港美景享用各式美食，其中不乏Fortnum’s經典，像是生牛肉、傳統Rarebit等，媒體到訪當日最受好評的還有香煎小牛肝搭配自製沾醬。新開店滋味迷人，據說劉嘉玲、梁詠琪都是座上賓。

●黑暗中的一抹紅光「胡同」

來到胡同，首選是維港夜景，因為店內昏暗，僅桌上燈光、燭影微微灑照，維港之夜顯得特別安靜。這裡，主打北京菜，黯黑是其風格，入店僅有一整排的紅燈籠點起紅光，再來，就是許願樹的點點星光。伸手開簾進入餐廳，中式的典雅風格，厚重木桌木椅、燈籠、鳥籠，勾出另一個時代的風景。

胡同最出名的菜色是「大紅燈籠高高掛」，竹籃裡盛著滿滿的紅色乾辣椒，在其中撈起酥炸的軟殼蟹，頗有幾分逸趣；「火焰烤鴨」也是必點菜色，主廚選用北京鴨與廣東鴨的混種，挑選90天、近6斤的成鴨，先以十多種香料醃上一夜，再放進冰箱直掛風乾十多個小時，烤鴨出爐，主廚採桌邊秀的方式上菜，最搶眼畫面當然是噴酒、火燒，瞬間紅光燦燦，香味四溢，此刻就連優雅賞景的食客們也連連望向這兒來，超級吸睛。

香港近來紅火的另一間排隊店CURATOR Art & Café，位於尖沙咀K11 Musea的Curator，被稱作是「潮流藝術咖啡館」，之所以「潮」，是可將名畫打列在咖啡奶泡上，顏色層次分明，讓人不捨入口。

主打將藝術打印在咖啡上，店家備有梵谷的「星空」、「自畫像」等十多款名畫，也可自備照片，約莫一兩分鐘即可完成，色料為大豆製材可安全飲用。據說，有不少人將不敢說出口的心意打印成文字，端送給意中人，咖啡妙成紅娘。餐廳也有草間彌生丶村上隆丶KAWS丶Jeff Koons Balloon Rabbit等人氣展品，邊喝午茶也可邊欣賞藝術品。

Fortnum’s 181經典菜色「生牛肉」，將蛋黃攪拌後入口，非常鮮美滑嫩。記者羅建怡／攝影
Fortnum’s 181經典菜色「生牛肉」，將蛋黃攪拌後入口，非常鮮美滑嫩。記者羅建怡／攝影
英式典雅風情的Fortnum’s 181，可以倚著維港喝下午茶。記者羅建怡／攝影
英式典雅風情的Fortnum’s 181，可以倚著維港喝下午茶。記者羅建怡／攝影
314年歷史的Fortnum & Mason，來到香港開設亞洲首店，空運來台的皇室用茶及特製餅乾、果醬等，精緻非常。記者羅建怡／攝影
314年歷史的Fortnum & Mason，來到香港開設亞洲首店，空運來台的皇室用茶及特製餅乾、果醬等，精緻非常。記者羅建怡／攝影
位於K11 Musea商場內的CURATOR Art & Café，裝潢雅致。圖／CURATOR Art & Café提供
位於K11 Musea商場內的CURATOR Art & Café，裝潢雅致。圖／CURATOR Art & Café提供
香港近來紅火的排隊店CURATOR Art & Café，位於尖沙咀K11 Musea的Curator，可將名畫或照片打印在咖啡上。記者羅建怡／攝影
香港近來紅火的排隊店CURATOR Art & Café，位於尖沙咀K11 Musea的Curator，可將名畫或照片打印在咖啡上。記者羅建怡／攝影
Fortnum’s 181的經典菜色，軟滑不膩口，搭配特製醬料，完全可以美味清盤。記者羅建怡／攝影
Fortnum’s 181的經典菜色，軟滑不膩口，搭配特製醬料，完全可以美味清盤。記者羅建怡／攝影
香港近來紅火的排隊店CURATOR Art & Café，位於尖沙咀K11 Musea的Curator，可將名畫或照片打印在咖啡上。記者羅建怡／攝影
香港近來紅火的排隊店CURATOR Art & Café，位於尖沙咀K11 Musea的Curator，可將名畫或照片打印在咖啡上。記者羅建怡／攝影
和昌飯店最吸睛的「雙囍富貴鴿」。圖／和昌飯店提供
和昌飯店最吸睛的「雙囍富貴鴿」。圖／和昌飯店提供
入夜，和昌飯店外觀特別耀眼。記者羅建怡／攝影
入夜，和昌飯店外觀特別耀眼。記者羅建怡／攝影
和昌飯店的手工菜「翡翠蟹肉菜苗餃」，採用新鮮蟹肉配以時令豆苗，皮薄餡料足且鮮，再以金箔點綴，手工巧妙，也顯得富貴非常。記者羅建怡／攝影
和昌飯店的手工菜「翡翠蟹肉菜苗餃」，採用新鮮蟹肉配以時令豆苗，皮薄餡料足且鮮，再以金箔點綴，手工巧妙，也顯得富貴非常。記者羅建怡／攝影
暗黑系的胡同，入店最搶眼的成排紅燈籠。記者羅建怡／攝影
暗黑系的胡同，入店最搶眼的成排紅燈籠。記者羅建怡／攝影
K11 Musea不只是百貨商場，還有許多創新發想，包括引進各式國際新品牌、植入文化與創意等。記者羅建怡／攝影
K11 Musea不只是百貨商場，還有許多創新發想，包括引進各式國際新品牌、植入文化與創意等。記者羅建怡／攝影
燕窩蛋塔。圖／和昌飯店提供
燕窩蛋塔。圖／和昌飯店提供
美型美色也美味。圖／胡同提供
美型美色也美味。圖／胡同提供
胡同必點「大紅燈籠高高掛」，軟殼蟹香辣多汁，讓人欲罷不能。記者羅建怡／攝影
胡同必點「大紅燈籠高高掛」，軟殼蟹香辣多汁，讓人欲罷不能。記者羅建怡／攝影
大押變身飯店，展現的是華麗的粵菜料理。記者羅建怡／攝影
大押變身飯店，展現的是華麗的粵菜料理。記者羅建怡／攝影
美麗的維港，在落地大玻璃窗外精彩變色。圖／胡同提供
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