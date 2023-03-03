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繽紛亮彩成高球裝流行關鍵字！換季穿搭你準備好了嗎？

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
J.LINDEBERG春夏系列高球裝，圍繞在波點條紋、橋型線條、鑽石圖騰三大主題延伸。圖／J.LINDEBERG提供
J.LINDEBERG春夏系列高球裝，圍繞在波點條紋、橋型線條、鑽石圖騰三大主題延伸。圖／J.LINDEBERG提供

攤開今年春夏的高爾夫球裝流行趨勢，不難發現高飽和度的亮彩，與繽紛配色就是當前的趨勢。因此，像是設計師品牌J.LINDEBERG的新一季設計，就能發現豔陽紅與甘橙橘等帶有活力感的配色；類似的概念，亦能在PUMA的MMQ系列高球裝見到。

經典的Bridge橋型Logo元素之外，設計師品牌J.LINDEBERG的春夏系列，圍繞在波點條紋、橋型線條、鑽石圖騰三大主題延伸。像是「波點條紋」靈感源自於高爾夫球球型LOGO圖騰，結合修剪工整的球場草坪，現代藝術幾何線條，整體視覺呈現未泯童心、活潑趣味。而在「鑽石圖騰」主題下，品牌利用漸層菱格，搭配紅、橘等配色，最後排列組合打造充滿部落風格的圖騰，裝飾在服裝上，成為獨樹一幟的特色。另外，J.LINDEBERG還採用通過OEKO-TEX®認證的無毒環保面料，來製成經典Polo衫，提供親膚與低敏的舒適穿著感受。

J.LINDEBERG春夏系列高球裝，圍繞在波點條紋、橋型線條、鑽石圖騰三大主題延伸。圖／J.LINDEBERG提供
J.LINDEBERG春夏系列高球裝，圍繞在波點條紋、橋型線條、鑽石圖騰三大主題延伸。圖／J.LINDEBERG提供

而PUMA的MMQ系列服飾，本來就是主打高質感、洗鍊設計，在這季首次推出高爾夫球裝產品。品牌把Polo衫及休閒褲等經典高爾夫球服裝，重新詮釋，如同系列的立領外套以復古哈林頓外套剪裁打造，使用草綠配色呼應高球果嶺意象，背後以刺繡的PUMA Sports Club草寫字樣營造復古氛圍；多款長袖及短袖Polo衫能讓球友們自由搭配，更於領口旁以跳色滾邊線條妝點，凸顯獨具品味。

J.LINDEBERG鑽石圖騰印花Polo衫，4,880元。圖／J.LINDEBERG提供
J.LINDEBERG鑽石圖騰印花Polo衫，4,880元。圖／J.LINDEBERG提供

PUMA MMQ系列立領外套，5,680元。圖／PUMA提供
PUMA MMQ系列立領外套，5,680元。圖／PUMA提供

PUMA MMQ系列長褲，3,780元。圖／PUMA提供
PUMA MMQ系列長褲，3,780元。圖／PUMA提供

J.LINDEBERG防曬修身透氣背心，3,880元。圖／J.LINDEBERG提供
J.LINDEBERG防曬修身透氣背心，3,880元。圖／J.LINDEBERG提供

J.LINDEBERG律動圖騰印花百褶裙，5,880元。圖／J.LINDEBERG提供
J.LINDEBERG律動圖騰印花百褶裙，5,880元。圖／J.LINDEBERG提供

J.LINDEBERG JL幾何透氣短褲，5,880元。圖／J.LINDEBERG提供
J.LINDEBERG JL幾何透氣短褲，5,880元。圖／J.LINDEBERG提供

品牌 鑽石

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