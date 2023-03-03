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巴黎時裝周Chaumet獻Inséparables高級珠寶 甜蜜放閃
訂製華服與高級珠寶總相輔相成，各展時裝與寶石的巧奪天工。受王室愛用的法國高級珠寶Chaumet於巴黎時裝周期間同步發表了年度首波高級珠寶Liens Inséparables系列，以及2023年全新Liens系列珠寶，派對上再有葡萄牙超模Sara Sampaio、加拿大超級模Coco Rocha與歐美亞洲等名人出席，聲勢浩大。
以兩個交叉線條為經典設計的Liens系列，透過具象的「X」造型指涉了兩情相悅、相知相惜的抽象意境。本次發表了合計9款新品的兩組Liens Inséparables高級珠寶套組，則進一步讓X的線條更為柔軟、千變萬化。第一組將包含一條短項鍊、一條長項鍊、耳環、戒指與冠冕，其中項鍊靈感則源自1911至1913年間曾為印多爾邦主Maharajah of Indore打造的雙梨形鑽石項鍊，呈現高度簡約卻如瀑布的流暢之美；第二組套組則將包含長項鏈、短項鏈、耳環與戒指，並嚴選色澤深邃冷凝的藍寶石，為鑽石的火光，交織出色彩的雙重協奏。
而2023年全新Liens珠寶則涵蓋了Liens Évidence、Jeux de LIENS與Jeux de LIENS Harmony等作品，其中以如橋樑般繫扣設計為特色的Liens Évidence帶來玫瑰金與白金的新款，並有鑲鑽或無鑽款，散發簡約、結構感的建築之美；Jeux de Liens則以兩個交錯的圓形構成了X，不僅象徵無限可能，新品並帶來白金全鑽手鐲、白金戒指、白金吊墜的多樣化風格之選，一如有情人在相遇（或重逢）後的閃耀、熾熱，擁有無限可能。
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