不敢相信！林柏宏自招在「這」就能巧遇他 體力不夠還沒辦法

「#不敢相信」會不會成為年度金句，猶未可知，但卻是近期的流行用語之一；出自破億票房電影「關於我和鬼變成家人的那件事」」一片中，飾演男鬼「毛毛」林柏宏的台詞。正因為電影當紅，林柏宏得以受邀與田徑女神雷理莎、網球好手盧彥勳出席adidas Ultraboost Light新跑鞋上市活動，分享他的體驗。

林柏宏出席adidas Ultraboost Light新跑鞋上市活動。記者吳致碩／攝影

今年是adidas招牌跑鞋Ultraboost系列推出10周年，於是品牌以前一代為基礎，再度優化機能，打造號稱史上最輕量的Ultraboost Light新鞋款。而受邀站台的林柏宏則提到，「穿過很多代，特別是長距離10公里以上的慢跑，有明顯的差別」，而且對於時常會花一個小時散步回家的他來說「是非常好走的鞋」。然而，被問到散步的路線時，林柏宏則先妙回「這怎麼能說？」不過還是透露了，時常會跟友人夜爬象山，所以身為他的粉絲，想巧遇之前，還得先鍛鍊體力。另外，「關於我和鬼變成家人的那件事」劇中的台詞變成流行用語，林柏宏被問到有什麼感觸時？表示覺得很開心，因為「觀眾的感動對我來說比較重要」。

盧彥勳（左）、林柏宏（中）和雷理莎，出席adidas Ultraboost Light新跑鞋上市活動。記者吳致碩／攝影

對於新一代的adidas跑鞋推出，去年初次嘗試挑戰馬拉松的網球好手盧彥勳還特意拿了前一代比較，他分享說「腳感的回饋很彈，所以在實際慢跑時像飛一樣，而且很輕盈」。本來就專注於長跑運動的雷理莎則從女性視角來分析Ultraboost Light跑鞋，「除了舒適性提升之外，加厚的鞋領更能包覆雙腳，增加保護力」。

田徑女神雷理莎以女性視角來分析Ultraboost Light跑鞋，「除了舒適性提升之外，加厚的鞋領更能包覆雙腳，增加保護力」。記者吳致碩／攝影

全新的Ultraboost Light跑鞋標榜著名的BOOST中底科技再革新，減輕最少30％重量。同時優化抗扭系統形狀，跟上一代相比，整體回彈性增加4％，並降低碳足跡達到10％。而今年也是Ultraboost系列推出10周年，為此adidas也特別自即日起到4月6日，選在信義品牌概念店，推出致敬經典特展，可一次看到過去10年的每一代Ultraboost跑鞋。同時，只要在品牌直營門市，試穿Ultraboost Light鞋，就可獲得多功能質感掛扣，並有機會贏得一雙新鞋。

網球好手盧彥勳分享說「腳感的回饋很彈，所以在實際慢跑時像飛一樣，而且很輕盈」。記者吳致碩／攝影

林柏宏出席adidas Ultraboost Light新跑鞋上市活動。記者吳致碩／攝影

林柏宏出席adidas Ultraboost Light新跑鞋上市活動。記者吳致碩／攝影

林柏宏出席adidas Ultraboost Light新跑鞋上市活動。記者吳致碩／攝影

林柏宏出席adidas Ultraboost Light新跑鞋上市活動。記者吳致碩／攝影

adidas也特別自即日起到4月6日，選在信義品牌概念店，推出致敬經典特展，可一次看到過去10年的每一代Ultraboost跑鞋。圖／adidas提供

adidas Ultraboost Light跑鞋，5,990元。圖／adidas提供

adidas Ultraboost Light跑鞋，5,990元。圖／adidas提供