野餐露營必收！7-ELEVEN「蠟筆小新春日遊新趣」集點限量推20款戶外周邊

時節入春百花齊放，正是野餐露營的好時機！看準各地出遊人潮倍增，7-ELEVEN自3月8日起以「春賞花之旅」為主軸，網羅8大類、逾80款新品，不僅全新獨家開發「蠟筆小新」卡通肖像周邊推出門市快閃購與集點活動，更跨界聯名人氣品牌「SOU・SOU X Good Choice」、「龜記茗品」等，於超過6,600間7-ELEVEN門市打造春日野餐夯品選物店。

7-ELEVEN自3月8日起下午3點起推出「蠟筆小新春日遊新趣」門市快閃購、集點活動，以蠟筆小新全新打造近期最夯的露營、野餐元素，包括蠟筆小新撿木材生火、搭帳棚等萌趣設計首次亮相，開發雙層吸管杯、食物罐、摺疊桌椅、遮陽帳棚、睡袋、立體造型置物籃與小新絨毛玩偶等共20款限量戶外周邊商品。3月8日下午3點起至3月12日限時5天祭出「門市快閃購」活動，消費不限金額、結帳時報手機號碼就可直接加購；集點活動自3月13日下午3點起開跑。

特別推薦首次登場的「限量蠟筆小新3X3魔術方塊」，門市快閃購消費不限金額加199元、3月13日下午3點起集滿6點加199元；「限量蠟筆小新電動泡泡槍」共2款，省力電動模式，多孔出泡泡，泡泡盤尖嘴設計傾倒方便，門市快閃購消費不限金額每款加299元，3月13日下午3點起每款集滿6點加299元；「限量蠟筆小新露營噴霧氣氛燈」採用操作簡單的燈光旋鈕，並有連續、間歇兩種噴霧隨意切換，門市快閃購消費不限金額加599元，3月13日下午3點起集滿6點加599元。

印花控最期待的SOU・SOU聯名系列再度登場，7-ELEVEN最新一波春季限定獨家開發專屬SOU・SOU X Good Choice系列商品，與日方歷經半年合力開發，針對春日野餐必備用品推出限量提袋、化妝包、餐墊、口罩等7款全新商品，神還原京都傳統元素的紋樣，並將紋樣重複堆疊，妝點春日外出用品，售價59～219元，可於7-ELEVEN門市直接購買。此外，3月8日至4月4日7-ELEVEN更推出旅遊必備的指定濕紙巾、面紙、衛生棉等買1送1。

瞄準春日野餐需求大增，7-ELEVEN「春賞花之旅」春日主題專案架推出60項特色新品，集結零食、飲料、日用品等7大類別，3月8日至4月4日享指定零食、糖果、飲料、用品任選2件8折、3件77折優惠。專案架推出多款「花」視覺食飲，其中Pocky百奇櫻花抹茶棒、Glico格力高春遊野餐盒組、七喜汽水皆以櫻花包裝浪漫登場，預期將引爆打卡熱潮。