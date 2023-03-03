快訊

PS VR2台灣缺爆！前進日本3C店「隨到隨買」 價差曝光恐賭上這件事

挺高端疫苗「有效安全、副作用低」 陳建仁點1原因：不會再採購

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打造粉嫩清新仙氣妝容！香奈兒推2023珍珠光感限量彩妝

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
香奈兒COCO持色潤唇膏推薦3色、香奈兒超炫耀絲絨唇露推出2款限量新色。圖／香奈兒提供
香奈兒COCO持色潤唇膏推薦3色、香奈兒超炫耀絲絨唇露推出2款限量新色。圖／香奈兒提供

提到香奈兒經典色，可能會先想到黑白色，但隨著春天到來，香奈兒也捎來粉嫩色系，推出全新2023香奈兒珍珠光感限量彩妝系列，以一系列粉嫩、清新色系詮釋妝容，讓人想起香奈兒經典粉彩色斜紋軟呢，也幻化為多樣化彩妝，以和諧色調打造出精緻的仙氣妝容，讓春天的女人綻放笑容，帶著滿滿自信。

新推出的香奈兒渲染訂製頰彩盤，以絲緞蜜桃粉色帶來浪漫彩妝，以及渲染粉彩，一刷就能讓臉上綻放自然玫瑰光暈，也能夠加強顯色與打亮，頰彩粉體表示有布料織紋，並壓印經典雙C浮雕，讓化妝的儀式感滿滿。針對臉頰打亮的香奈兒水潤聚光棒，推出兩款新色：微甜粉紅、初綻紫丁香，讓臉部散發出珍珠光感般的色彩。

每次均會掀起搶購的香奈兒四色眼影，推出限量版#68愉悅，大玩配色創意，柔霧玫瑰粉、絲緞粉紫與珠光檸檬黃能夠讓眼部彩妝，和諧迷人，另款霧面玫瑰紫則能帶來驚喜感；香奈兒防水斜角眉筆也同步推出3款新色，最後香奈兒絲柔恆采眼線筆 #83黑醋栗，可以加強深邃感，讓眼妝更臻完美。

唇妝更適口罩姊豐厚的重點，兼顧潤色與修護的香奈兒COCO持色潤唇膏，推薦使用3款色選：#912雪酪、#930木玫瑰、#928春櫻，若喜歡更搶眼的唇妝，香奈兒超炫耀絲絨唇露推出兩款限量新色，包括#236甜點為玫瑰茶色，#238誘惑為乾燥凜紅色，讓唇妝完美整體妝容感。

香奈兒超炫耀絲絨唇露#236甜點／1,450元。圖／香奈兒提供
香奈兒超炫耀絲絨唇露#236甜點／1,450元。圖／香奈兒提供
香奈兒渲染訂製頰彩盤／2,270元。圖／香奈兒提供
香奈兒渲染訂製頰彩盤／2,270元。圖／香奈兒提供
香奈兒超炫耀絲絨唇露#238誘惑／1,450元。圖／香奈兒提供
香奈兒超炫耀絲絨唇露#238誘惑／1,450元。圖／香奈兒提供
香奈兒四色眼影#68愉悅／2,490元。圖／香奈兒提供
香奈兒四色眼影#68愉悅／2,490元。圖／香奈兒提供
香奈兒渲染訂製頰彩盤／2,270元。圖／香奈兒提供
香奈兒渲染訂製頰彩盤／2,270元。圖／香奈兒提供
香奈兒水潤聚光棒粉漾光、晶透光／1,620元。圖／香奈兒提供
香奈兒水潤聚光棒粉漾光、晶透光／1,620元。圖／香奈兒提供
香奈兒推出2023珍珠光感限量彩妝系列，打造粉嫩妝容。圖／香奈兒提供
香奈兒推出2023珍珠光感限量彩妝系列，打造粉嫩妝容。圖／香奈兒提供
香奈兒推出2023珍珠光感限量彩妝系列，打造粉嫩妝容。圖／香奈兒提供
香奈兒推出2023珍珠光感限量彩妝系列，打造粉嫩妝容。圖／香奈兒提供

香奈兒 彩妝

延伸閱讀

讓臉上散發無暇光彩！香奈兒推出珍珠光感淨白淡斑精萃

7-11最狂預購！限量愛馬仕、28萬香奈兒「小香包」 網驚：精品也不放過

克莉絲汀史都華穿香奈兒 夜巴黎、南法田園美景映襯

傳奇芭蕾明星最美告別！巴黎歌劇院也穿上香奈兒

相關新聞

十大人氣台式火鍋出爐 第一名「台味十足」鍋迷不能錯過

雞湯火鍋可說是最受大家歡迎、接受度最高的火鍋湯底。石頭火鍋、蒜頭雞湯、剝皮辣椒雞湯等滿足各種胃口，濃郁的雞湯湯頭涮上肉品、青菜，吃起來超級過癮

野餐露營必收！7-ELEVEN「蠟筆小新春日遊新趣」集點限量推20款戶外周邊

時節入春百花齊放，正是野餐露營的好時機！看準各地出遊人潮倍增，7-ELEVEN自3月8日起以「春賞花之旅」為主軸，網羅8...

打造粉嫩清新仙氣妝容！香奈兒推2023珍珠光感限量彩妝

提到香奈兒經典色，可能會先想到黑白色，但隨著春天到來，香奈兒也捎來粉嫩色系，推出全新2023香奈兒珍珠光感限量彩妝系列，...

白帽有玄機？陳慧琳登時尚雜誌封面 巧妙致敬古典名畫

有陣子在台灣沒有新作品的港星陳慧琳，近日登上時尚雜誌《美麗佳人》香港版封面，以相對中性的打扮造型現身，除了穿上閃亮的西裝...

LG線上商城全館7.6折起 8.8折一次入手夢幻三機救婚姻

每個月14日都是不同名目的情人節，儀式感滿滿、最愛過情人節的國家就是韓國了！LG趁著白色情人節加上春季換機熱潮，自即日起...

價格與品牌的對決！Toyz、滴妹飲料店為何價差超大？

近日便有人以同為YouTuber的滴妹所創立的手搖品牌「再睡5分鐘」做比較，疑惑為什麼同樣是網紅開的飲料店，價格差距卻這麼大，引發網友熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦