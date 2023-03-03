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打造粉嫩清新仙氣妝容！香奈兒推2023珍珠光感限量彩妝
提到香奈兒經典色，可能會先想到黑白色，但隨著春天到來，香奈兒也捎來粉嫩色系，推出全新2023香奈兒珍珠光感限量彩妝系列，以一系列粉嫩、清新色系詮釋妝容，讓人想起香奈兒經典粉彩色斜紋軟呢，也幻化為多樣化彩妝，以和諧色調打造出精緻的仙氣妝容，讓春天的女人綻放笑容，帶著滿滿自信。
新推出的香奈兒渲染訂製頰彩盤，以絲緞蜜桃粉色帶來浪漫彩妝，以及渲染粉彩，一刷就能讓臉上綻放自然玫瑰光暈，也能夠加強顯色與打亮，頰彩粉體表示有布料織紋，並壓印經典雙C浮雕，讓化妝的儀式感滿滿。針對臉頰打亮的香奈兒水潤聚光棒，推出兩款新色：微甜粉紅、初綻紫丁香，讓臉部散發出珍珠光感般的色彩。
每次均會掀起搶購的香奈兒四色眼影，推出限量版#68愉悅，大玩配色創意，柔霧玫瑰粉、絲緞粉紫與珠光檸檬黃能夠讓眼部彩妝，和諧迷人，另款霧面玫瑰紫則能帶來驚喜感；香奈兒防水斜角眉筆也同步推出3款新色，最後香奈兒絲柔恆采眼線筆 #83黑醋栗，可以加強深邃感，讓眼妝更臻完美。
唇妝更適口罩姊豐厚的重點，兼顧潤色與修護的香奈兒COCO持色潤唇膏，推薦使用3款色選：#912雪酪、#930木玫瑰、#928春櫻，若喜歡更搶眼的唇妝，香奈兒超炫耀絲絨唇露推出兩款限量新色，包括#236甜點為玫瑰茶色，#238誘惑為乾燥凜紅色，讓唇妝完美整體妝容感。
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