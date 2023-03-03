白帽有玄機？陳慧琳登時尚雜誌封面 巧妙致敬古典名畫

有陣子在台灣沒有新作品的港星陳慧琳，近日登上時尚雜誌《美麗佳人》香港版封面，以相對中性的打扮造型現身，除了穿上閃亮的西裝外套並搭配珠寶、將天后氣場信手捻來，最搶眼的更有一套白色造型摺紙紙帽，貌似致敬了中古世紀的唯美名畫。

早早已是一線女星的陳慧琳已不需要賣弄性感，但在舉手投足間流露的自信，已然足夠震攝場面。例如一套灰色透膚洋裝她搭配了Harry Winston的Winston Cluster垂墜鑽石耳環與Ultimate Emerald Signature頂級珠寶腕表，後者具有祖母綠型的古典輪廓，同時想看時間要輕輕旋開面盤的神秘表形式，表款還能變身項鍊，一物二用，也像陳慧琳在演藝、歌唱的雙棲才華。

另一套西裝外套更十足浮誇地在領片、袖口、西裝大量施以水晶鑲嵌，展現了宛如1970年的閃耀華麗，此時她更同時疊加造型了Carpet鑽石手鍊與Crossover系列戒指，讓全身自成華麗舞台、演場會隨時開「秀」。