LG線上商城全館7.6折起 8.8折一次入手夢幻三機救婚姻

每個月14日都是不同名目的情人節，儀式感滿滿、最愛過情人節的國家就是韓國了！LG趁著白色情人節加上春季換機熱潮，自即日起至3月15日於LG官方線上商城推出「LG兔gather浪漫送禮」活動，全館指定商品最低7.6折起，會員結帳時只要選擇捐贈發票，可再獲得9.5折優惠券乙張。

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