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LG線上商城全館7.6折起 8.8折一次入手夢幻三機救婚姻
每個月14日都是不同名目的情人節，儀式感滿滿、最愛過情人節的國家就是韓國了！LG趁著白色情人節加上春季換機熱潮，自即日起至3月15日於LG官方線上商城推出「LG兔gather浪漫送禮」活動，全館指定商品最低7.6折起，會員結帳時只要選擇捐贈發票，可再獲得9.5折優惠券乙張。
而看準許多新人喜歡選在情人節當天登記結婚，LG官方線上商城也持續推出「新婚入厝優惠專案」，滿足新婚夫妻新居家電需求，電視、洗衣機、冰箱、空調類任選2項不同品類的產品享8.8折、任選3項不同品類的產品享8.5折，特別推薦一定要入手免曬衣乾衣機、吸塵器、洗碗機，讓你一次買齊婚姻三機無負擔。
另外，精打細算的消費者也別錯過LINE購物獨家優惠，只要經由LINE購物進入LG官方線上商城，無論結帳金額多寡，都可再加碼獲得LINE POINTS 15%回饋金（最高回饋1,000點）。
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