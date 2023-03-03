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7-ELEVEN「OPEN POINT點數」即日起可繳納12項代收帳單！健保費、綜所稅都入列

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
即日起OPEN POINT點數可繳納12大項生活繳費，持帳單就近到6,600家7-ELEVEN門市使用OPEN POINT App會員動態碼、icash2.0、icash Pay或OPEN錢包嗶一下，即可快速完成點數折抵代收帳單。圖／7-ELEVEN提供
即日起OPEN POINT點數可繳納12大項生活繳費，持帳單就近到6,600家7-ELEVEN門市使用OPEN POINT App會員動態碼、icash2.0、icash Pay或OPEN錢包嗶一下，即可快速完成點數折抵代收帳單。圖／7-ELEVEN提供

萬物皆漲，7-ELEVEN「OPEN POINT點數」化身1,600萬會員獨享的抗通膨神器，會員平日消費額外賺得的點數也能當現金花。7-ELEVEN持續創新OPEN POINT點數經濟價值，自去年領先同業於8月陸續開通OPEN POINT點數可繳納停車費、水費、電費、瓦斯費、牌照稅、地價稅、房屋稅、監理規費等8大代收帳單，已為會員省下近千萬元生活繳費，即日起服務好評再加碼，OPEN POINT點數折抵代收項目擴增健保費、綜所稅、營業稅、有線電視，累計共12大生活繳費，就近到6,600家7-ELEVEN即可用OPEN POINT點數輕鬆繳、立即省，搶在繳稅季前守護會員荷包。

7-ELEVEN自2014年起領先同業推出OPEN POINT點數生態圈服務，目前累計服務會員數達1,600萬，點數可跨20大通路當現金花、兌換航空里程換機票、兌換國道etag折抵金、人氣餐飲優惠券、愛心捐點做公益、折抵生活代收規費等上百種多元用途，成為會員生活好「利」器，不定期跨網購、百貨、量販等知名通路，推出1點大於1元現金價值的購物折抵活動，成為萬物皆漲時代下的抗通膨神器。

不僅如此，7-ELEVEN領先同業創新點數價值，於去年8月推出OPEN POINT點數折抵代收服務上線後，觀察女性會員最愛使用點數折抵生活規費，前三大熱門折抵項目分別為停車費、電費、水費，平均每筆折抵金額高達350點，顯見會員已養成OPEN POINT點數儲蓄習慣，點點成金隨時想花就花。

即日起持帳單就近到6,600家7-ELEVEN門市使用OPEN POINT App會員動態碼、icash2.0、icash Pay或OPEN錢包嗶一下，即可快速完成點數折抵代收帳單，1點OPEN POINT折抵1元，未來點數折抵代收項目將持續擴大，提升消費便利性同時創造點數新價值。

7-ELEVEN領先同業創新點數價值，於去年8月推出OPEN POINT點數折抵代收服務上線後，女性會員最愛使用點數折抵生活規費。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN領先同業創新點數價值，於去年8月推出OPEN POINT點數折抵代收服務上線後，女性會員最愛使用點數折抵生活規費。圖／7-ELEVEN提供
即日起OPEN POINT折抵代收項目擴增健保費、綜所稅、營業稅、有線電視，累計共12大生活繳費，就近到6,600家7-ELEVEN門市即可用OPEN POINT點數輕鬆繳。圖／7-ELEVEN提供
即日起OPEN POINT折抵代收項目擴增健保費、綜所稅、營業稅、有線電視，累計共12大生活繳費，就近到6,600家7-ELEVEN門市即可用OPEN POINT點數輕鬆繳。圖／7-ELEVEN提供
萬物皆漲，7-ELEVEN「OPEN POINT點數」化身1,600萬會員獨享的抗通膨神器，會員平日消費額外賺得的點數也能當現金花。圖／7-ELEVEN提供
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