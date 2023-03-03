Joe是雙贏！他質疑7-11聯名Joeman成效不彰 網揭賺流量又賺銷量

image source: FB／7-ELEVEN

文／蔡瓅萱

7-ELEVEN近期和百萬YouTuber Joeman合作，推出御飯糰、三明治、飲料等聯名食品，造成不少話題。雖然這波聯名因為售價偏高，被部分網友質疑是「雙輸」的行銷活動，不過馬上有人反駁，這次的聯名活動就結果來看，其實是非常成功的行銷案例。

一名網友在Dcard上發文，表示7-ELEVEN這次跟Joeman合作的聯名商品價格都偏貴，看起來CP值不高，讓他疑惑這波聯名是不是「雙輸」。不過留言區中不少人表示，其實這次的活動在網路上討論度非常高，不只掌握流量還帶起銷量，應該是「雙贏」的行銷。

▲「Joeman」位居網路溫度計的YouTuber網路口碑排行榜第6名。

image source: 《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行（2022/12/02~2023/03/01）

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，7-ELEVEN和Joeman的聯名活動，近兩週的的網路聲量高達18,256筆，在聯名開始的首日（2/21）就創下聲量趨勢的高峰（3,325筆），可以看出這波聯名活動在網路上的討論度非常高，不管是7-ELEVEN、Joeman還是聯名商品本身，都帶起了一波流量。

▲「7-ELEVEN × Joeman 聯名活動」近兩週聲量趨勢變化。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

網友表示，雖然這次的聯名出現一些爭議，不過其實反倒成功引發話題，形成雙贏的局面，「有話題就有流量，這波根本大賺」、「話題爆了，有人嘗鮮，（更）吸引話題」、「我怎麼覺得雙贏，一個賺到流量，一個賺到銷量」、「銷量討論都有了，行銷大成功」、「只要有話題買的人就更多」、「我看你是完全不懂哦～這波下來711根本賺爛了，9妹也這個品牌也更出名了，根本雙贏，還是贏到有剩」。

也有人提到，這次的活動不只行銷了聯名商品，同時也能帶起舊有商品的銷量，「當民眾看到這幾樣聯名商品這麼貴的時候，就會有一種其他常駐商品相對便宜的錯覺」、「等聯名過後大家對舊款的接受度會更高」。此外還有人表示，自己很喜歡這次的聯名商品，「其實奢華蠻好吃的」、「晚上7點就全空了沒半顆」、「我覺得還滿好吃的」。





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年02月16日至2023年03月01日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。 研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『7-ELEVEN × Joeman 聯名活動』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。 *註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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