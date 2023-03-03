價格與品牌的對決！Toyz、滴妹飲料店為何價差超大？

image source: FB／再睡5分鐘 NAP TEA、拾汣茶屋

文／蔡瓅萱

前職業電競選手、現為知名實況YouTuber的Toyz（劉偉健）開設手搖飲料店「拾汣茶屋」，並於近期開始試營運，最低品項19元的超便宜價格，一時之間造成話題。近日便有人以同為YouTuber的滴妹所創立的手搖品牌「再睡5分鐘」做比較，疑惑為什麼同樣是網紅開的飲料店，價格差距卻這麼大，引發網友熱議。

再睡5分鐘超貴？網揭附加價值：網紅開飲料店就是有他們的市場

原PO在Dcard發文，表示自己看過Toyz飲料店的價格後，覺得整體而言非常「佛」，並以YouTuber滴妹創立的「再睡5分鐘」做比較，不解為什麼價錢差距會這麼大，「對比再睡五分鐘……那價格真是驚人貴。讓我不禁疑問有網紅加持的飲料，賣比較貴是理所當然的嗎？大家會因為網紅而可以接受比較貴？那怎麼沒有反過來因為賣比較貴而讓網紅形象受損（畢竟她打著網紅名號同樣的東西，給它賣比較貴）？」

▲網友發文對「拾汣茶屋」及「再睡5分鐘」的價差提出質疑。

image source: 翻攝自Dcard

貼文一出引來許多人留言回覆，不少人指出再睡5分鐘的飲料價位確實比較高，不過是因為這個品牌本身就有其他附加價值，消費者也可以自己決定要不要買單，「名氣就是他們的點之一啊，名氣也是他們投入努力跟成本累積而來的。Toyz願意便宜賣很好很佛，但那是他自己願意選擇這樣賣」、「會買就是會買」、「網紅開飲料店就是有他們的市場，沒必要這樣噴」。

▲網友指出再睡5分鐘非常認真經營品牌，店面位置也多在高價地段。

image source: FB／再睡5分鐘 NAP TEA

此外，也有人認真分析再睡5分鐘的店面位置、品牌形象經營、飲料口味研發等各種背後的成本，認為其實目前的價位並沒有不合理，「你看再睡五分鐘都開在什麼地方，那些地方的租金應該都蠻天價的」、「再睡五分鐘從台北開始發展，各個品項口味的研發調整、品牌經營行銷，開店之後的店面租金、裝潢、人力成本，分店不多但都在精華地段，針對的客群很明顯吧」。

「便宜」vs「品牌」 熱門關鍵字看出市場定位！

同為網紅創立，但2家飲料店的定位完全不同，也因此在價位上出現差距。從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統中的熱門關鍵字中也可以看出2間店在網友心中的定位差異。Toyz的拾汣茶屋主要受到討論的特色就是「便宜」的「價格」，先前發放「免費」飲料、引來許多人「排隊」的「壓力測試」也造成話題。

▲「拾汣茶屋」近一個月熱門關鍵字。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

至於滴妹的再睡5分鐘，很明顯可以看到網友們在意的是飲料的「品牌」本身、特殊的「系列」飲品，以及這個品牌的「知名」度及「品質」。從熱門關鍵字中可以明顯看出2家店市場定位明顯不同，也因此會造成價位上的差異。

▲「再睡5分鐘」近一個月熱門關鍵字。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統









分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年01月31日至2023年03月01日。





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