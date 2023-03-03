為兒子秒變無尾熊？「渣」男鳳小岳IG寵妻曬恩愛無上限

向來以迷人電眼、混血輪廓大秀無上限帥氣的鳳小岳，近日因與伍佰演出搖滾歌劇《成功之路》因而廣受網路熱烈討論。日前她除了出席歌手蘇珮卿在陽明山舉辦的新專輯發行派對，IG上也不斷秀出與家人、太太的親密合照，盡情展現甜蜜的家人時光。

例如今年一月時他曾曬出教導太太彈吉他的第一堂課，從後方同時呵護著太太與吉他，深情款款；二月時與兒子在山林間的合照除了讓人感受綠意滿滿，更為了兒子一句話秒變無尾熊、瞬間上樹！稍早他更曬出與老婆的甜蜜合照，並寫下「怎麼有人衝浪回來以後變這麼黑？」雖然鳳小岳臉上滿是鬍渣，但臉上自然生動的神情與太太濃情的注視，讓網友紛紛留言「好美」、「老婆 怎樣都是美的吧」，並大量湧入愛心按讚，展現愛妻無上限一面。

事實上，今日鳳小岳除了變身帥氣鬍渣男、在IG與愛妻甜蜜合照，日前他並為精品品牌萬寶龍（Montblanc）拍攝了一組匠心系列保齡球包的風格視覺。鳳小岳時而側坐在長沙發上，搭配大地色西裝與高領毛衣、展現愜意神情，時而坐在書架上、隨手翻讀，書卷氣滿點；同時他並在IG貼文中表示，喜歡包款的簡約風格卻同時擁有大容量收納空間，可收納劇本、歌譜、筆記本與環保餐具，意外透露了鳳小岳的近日工作動態與對環保意識的主張。

而他所使用的匠心系列皮件同系列再邀請到萬寶龍品牌好友謝欣穎、是元介等明星搶先造型使用，該系列除了從書寫文化得到啟發，新款並在細節處發揮巧思，例如墨水瓶的形體轉化為提把的三角形設計，而仿照信封的開口則具現成包款側面皮革重疊的線條結構。