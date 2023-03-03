讓臉上散發無暇光彩！香奈兒推出珍珠光感淨白淡斑精萃

對亞洲女人來說，臉上最理想的肌膚狀態是什麼？那就是散發無瑕的珍珠般的光澤。香奈兒致力於讓女人臉上散發光澤，推出一系列珍珠廣感系列產品，全新推出香奈兒珍珠光感淨白淡斑精萃，在春天提早為肌膚進行防禦，能夠精準鎖定肌膚瑕疵，並且校正，即使是春夏季節，臉上依舊散發勻亮光感。

香奈兒新推出的珍珠光感淨白淡斑精萃，其中關鍵成分為高濃度「新一代傳明酸 TXC™」，可以針對老化與日曬的斑點，以及提早反映年齡的眼周部位，精準鎖定，且配方無添加香氛，適合脆弱的眼周肌膚，讓整體臉部都亮起來。

獨特的凝霜質地，可以讓肌膚迅速吸收，並增加尿囊素、檸檬香蜂草與維他命E，讓肌膚更為紓緩與膚觸柔嫩，讓臉部形成完整防護層。使用上，可以針對瑕疵、眼周、T字、頸部部位加強護理，也可以全臉按摩使用。

另外同步推出香奈兒珍珠光采極淨持久遮瑕膏SPF 40/PA+++，共有5款色選，針對斑點可以基準遮瑕，加強隔離UV紫外線，全臉都能使用，含有梔子花精萃油與植物角鯊烷，讓肌膚持續保濕。