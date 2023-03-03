限時3天再下殺！全聯哈根達斯13種熱門口味均一價188元 小時達也能買

上週末哈根達斯沒買夠嗎？這週全聯優惠再下殺，限時最後3天推出驚喜優惠價，即日起至3月5日只要於全台共946家有哈根達斯冰箱的實體門市或透過全聯「小時達」，購買指定品項單件即享超值優惠188元（原價323元），口味包含草莓、蘭姆葡萄、夏威夷果仁、巧克力、香草、淇淋巧酥、抹茶、芒果、哈密瓜、巧克力 × 草莓巧脆、西瓜草莓、香草 × 芒果巧脆、紅絲絨起司蛋糕等13款，各口味以每店販售貨量為準，數量有限，售完為止。

迎接3月8日「國際婦女節」的到來，「PXGo!全聯線上購」即日起另推出「38女神節」系列優惠活動，其中「分批取」更祭出指定日單筆每滿1,000元贈800福利點優惠，等同最高8%回饋，且期間購買OFF COFFEE、阪急麵包任一組合優惠，再加贈380福利點；預購指定甜點蛋糕獨享限時優惠，單筆滿800元享9.2折；生鮮外送半小時內送達的全聯「小時達」也祭出超殺折扣，滿額最高折225元。而萬種商品送到家的「隔日達」於3月7日至3月9日限時3天內，消費滿額最高折200元還可再享8.8%等值福利點回饋。