Chloé巴黎時裝周 超模女Lila Moss壓軸走秀掀新頁

Chloé日前甫結束巴黎時裝周的發表，不僅有網球女將大威廉絲（Venus Williams）、日本名模佐藤晴美、香港女星蔡卓妍出席看秀，更有超模凱特摩絲之女萊拉摩絲（Lila Moss）壓軸走秀，像是為Chloé也為時代掀起了全新一頁。

無論是直筒長褲、長外套都具有品牌經典的金屬裝飾，一身牛仔風造型的蔡卓妍並小露香肩，性感點到為止；日本名模佐藤晴美則身著飄逸的半透長裙搭配身體鍊，清新脫俗。網壇名將「大威」Venus Williams則在黑色半透連身裙外罩了一件白色長外套，以黑白配、演示瀟灑俐落。

創意總監Gabriela Hearst從17世紀巴洛克畫家Artemisia Gentileschi的畫作得到啟發，並透過印度孟買的Chanaky a International刺繡工作室，展現帶有文藝復興風格的服裝剪裁風格。無論是細肩帶的連身長裙，又或是高領的黑色運動夾克、皮長裙與皮靴，這些民族風的刺繡圖騰展現了原始、童趣、野性。

從皮革長風衣到黑色圓領連身裙，精細的縫線低調但直觀展現了手工的價值所在；同時出現在深V拼接細肩帶與白色包款上的不規則拼接設計，打破傳統對完美的追求。由黑、白和黃色面料所製成的細布條，無論在高領運動外套或長版風衣上，展現出色彩的強烈對比；寬大尺寸的斗篷式洋裝，則採用羊絨和真絲織成，在行走間靈巧飄蕩。