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Chloé巴黎時裝周 超模女Lila Moss壓軸走秀掀新頁

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
大威廉絲Venus Williams出席Chloé看秀，一身黑白展現簡單俐落。圖／Chloé提供
大威廉絲Venus Williams出席Chloé看秀，一身黑白展現簡單俐落。圖／Chloé提供

Chloé日前甫結束巴黎時裝周的發表，不僅有網球女將大威廉絲（Venus Williams）、日本名模佐藤晴美、香港女星蔡卓妍出席看秀，更有超模凱特摩絲之女萊拉摩絲（Lila Moss）壓軸走秀，像是為Chloé也為時代掀起了全新一頁。

無論是直筒長褲、長外套都具有品牌經典的金屬裝飾，一身牛仔風造型的蔡卓妍並小露香肩，性感點到為止；日本名模佐藤晴美則身著飄逸的半透長裙搭配身體鍊，清新脫俗。網壇名將「大威」Venus Williams則在黑色半透連身裙外罩了一件白色長外套，以黑白配、演示瀟灑俐落。

創意總監Gabriela Hearst從17世紀巴洛克畫家Artemisia Gentileschi的畫作得到啟發，並透過印度孟買的Chanaky a International刺繡工作室，展現帶有文藝復興風格的服裝剪裁風格。無論是細肩帶的連身長裙，又或是高領的黑色運動夾克、皮長裙與皮靴，這些民族風的刺繡圖騰展現了原始、童趣、野性。

從皮革長風衣到黑色圓領連身裙，精細的縫線低調但直觀展現了手工的價值所在；同時出現在深V拼接細肩帶與白色包款上的不規則拼接設計，打破傳統對完美的追求。由黑、白和黃色面料所製成的細布條，無論在高領運動外套或長版風衣上，展現出色彩的強烈對比；寬大尺寸的斗篷式洋裝，則採用羊絨和真絲織成，在行走間靈巧飄蕩。

23秋冬的配件則從中世紀零錢包得到啟發，化為當代的手拿包款，23春夏首次問世的Penelope包款則以以箱形皮革、絨面革拼接和綴飾羊毛皮製成，同時本季再推出迷你款Penelope，輕巧隨身。

由黑、白和黃色面料所製成的細布條，無論在高領運動外套或長版風衣上，展現出色彩的強烈對比。圖／Chloé提供
由黑、白和黃色面料所製成的細布條，無論在高領運動外套或長版風衣上，展現出色彩的強烈對比。圖／Chloé提供
印度孟買的Chanaky a International刺繡工作室為本季Chloé時裝帶來充滿民俗風情、野性的刺繡圖騰。圖／Chloé提供
印度孟買的Chanaky a International刺繡工作室為本季Chloé時裝帶來充滿民俗風情、野性的刺繡圖騰。圖／Chloé提供
日模佐藤晴美以白色半透長裙搭配身體鍊，展現輕盈甜美。圖／Chloé提供
日模佐藤晴美以白色半透長裙搭配身體鍊，展現輕盈甜美。圖／Chloé提供
創意總監Gabriela Hearst從17世紀巴洛克畫家Artemisia Gentileschi的畫作得到啟發，為本次氣候三部曲帶來自文藝復興式的服裝靈感。圖／Chloé提供
創意總監Gabriela Hearst從17世紀巴洛克畫家Artemisia Gentileschi的畫作得到啟發，為本次氣候三部曲帶來自文藝復興式的服裝靈感。圖／Chloé提供
印度的Chanaky a International刺繡工作室為本季Chloé時裝帶來充滿民俗風情、野性的刺繡圖騰。圖／Chloé提供
印度的Chanaky a International刺繡工作室為本季Chloé時裝帶來充滿民俗風情、野性的刺繡圖騰。圖／Chloé提供
超模凱特摩絲之女萊拉摩絲（Lila Moss）壓軸走秀，成為Chloé 23秋冬女裝的另一亮點。圖／Chloé提供
超模凱特摩絲之女萊拉摩絲（Lila Moss）壓軸走秀，成為Chloé 23秋冬女裝的另一亮點。圖／Chloé提供

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