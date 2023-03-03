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9m88不藏了！為CK解放酥胸曲線、辣秀馬甲腹肌 網驚呼「真有料」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
創作歌手9m88為Calvin Klein解放身體曲線，拍攝形象大片。圖／摘自微博
創作歌手9m88為Calvin Klein解放身體曲線，拍攝形象大片。圖／摘自微博

去年推出專輯「9m88 Radio」的 9m88先前跟落日飛車一同進行歐美巡迴，緊接著將在美國紐約舉行個人演唱會，還取得完售好成績。不僅如此，Calvin Klein（簡稱CK）曝光了一系列由9m88演繹的大片，只見她難得以黑色蕾絲內衣造型示人，展現有別以往的性感。

將在13日登場的美國南方音樂節（SXSW）9m88、deca joins、LÜCY、SiNNER MOON、大象體操、椅子樂團也會出席，透過演出與當地策展人、音樂人交流，讓更多人感受台灣音樂魅力。而在此之前，時尚品牌CK則在天團Blackpink成員Jennie詮釋的話題內衣大片之後，也曝光了由9m88演繹黑標系列內著，搭配90系列牛仔褲的性感形象廣告。在CK的這系列大片裡，9m88難得展露性感姿態，身穿黑標系列三角胸罩，最大特色就是搭配蕾絲鏤空材質，讓她的酥胸曲線若隱若現，還加碼放送緊實馬甲腹肌，既帥又美的照片上線後，粉絲更驚呼「原來哪麼有料！」而CK的這件黑標胸罩，採取前扣式設計，透視蕾絲鑲布融入全新的花朵圖案，下擺有彈力飾帶能穩定胸型。

創作歌手9m88為Calvin Klein解放身體曲線，拍攝形象大片。圖／摘自微博
創作歌手9m88為Calvin Klein解放身體曲線，拍攝形象大片。圖／摘自微博

除了性感蕾絲內衣外，9m88還詮釋了與Jennie同系列的ATHLETIC 棉質薄墊無鋼圈內衣，這是一款交叉背帶，下擺有經典的標誌飾帶，四向彈力，採用midori生物吸濕排汗技術製造的胸罩。因此在展示時，9m88也不忘秀出美背與翹臀，完全性的顛覆粉絲對她的認知。

創作歌手9m88為Calvin Klein解放身體曲線，拍攝形象大片。圖／摘自微博
創作歌手9m88為Calvin Klein解放身體曲線，拍攝形象大片。圖／摘自微博

創作歌手9m88為Calvin Klein解放身體曲線，拍攝形象大片。圖／摘自微博
創作歌手9m88為Calvin Klein解放身體曲線，拍攝形象大片。圖／摘自微博

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