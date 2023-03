Nike聯名Tiffany潮鞋隱藏版現身！Tiffany執行副總搶先曝光

一曝光就造成轟動!讓全球的潮流迷、時尚迷都想要的Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837球鞋,即將在下周(3/7)開賣,讓許多人都準備好要搶買。但沒想到Tiffany執行副總裁也是LVMH集團二公子Alexandre Arnault搶先在自己個人社群帳號中,讓隱藏版款式也現身,立即在網路上掀起熱烈分享,操作話題能力一流。

先前曝光的Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837球鞋採用頂級黑色麂皮製作,Nike經典Swoosh Logo則換上Tiffany藍,鞋跟部位還帶有聯名純銀細節裝飾,提供男、女尺寸,訂價12,600元,讓網友說「我也買得起!」。不過,由子Alexandre Arnault先生分享的「隱藏版」色彩則是完全相反,鞋身為俗稱「荔枝皮」的皮革製成,覆蓋了招牌的Tiffany藍,而Nike的Swoosh Logo、鞋舌等則是黑色麂皮,但鞋跟部位聯名純銀細節裝飾則是相同。不僅如此,連同收藏鞋盒也是與一般版相反,外觀為Nike的經典橘色,內裝則為Tiffany藍。至於會不會在3月7日發售?價格為何?目前則未可知。

「隱藏版」Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837球鞋的配色與一般版完全相反。圖/摘自instagram

但就品牌之前對外曝光的消息來看,聯名潮鞋僅在紐約市兩家Tiffany & Co.專賣店Tiffany Flagship Next Door和Tiffany & Co. SoHo;以及Nike.com和指定Nike零售店鋪販售。記者經詢問台灣Nike後,得知Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837球鞋,未來也會在台灣銷售,但因為數量稀少,並考量各項原因後,也僅開放線上官網購買。