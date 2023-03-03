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Nike聯名Tiffany潮鞋隱藏版現身！Tiffany執行副總搶先曝光

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Tiffany執行副總裁Alexandre Arnault搶先在自己個人社群帳號中，曝光了「隱藏版」Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837球鞋。圖／摘自instagram
Tiffany執行副總裁Alexandre Arnault搶先在自己個人社群帳號中，曝光了「隱藏版」Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837球鞋。圖／摘自instagram

一曝光就造成轟動！讓全球的潮流迷、時尚迷都想要的Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837球鞋，即將在下周（3/7）開賣，讓許多人都準備好要搶買。但沒想到Tiffany執行副總裁也是LVMH集團二公子Alexandre Arnault搶先在自己個人社群帳號中，讓隱藏版款式也現身，立即在網路上掀起熱烈分享，操作話題能力一流。

先前曝光的Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837球鞋採用頂級黑色麂皮製作，Nike經典Swoosh Logo則換上Tiffany藍，鞋跟部位還帶有聯名純銀細節裝飾，提供男、女尺寸，訂價12,600元，讓網友說「我也買得起！」。不過，由子Alexandre Arnault先生分享的「隱藏版」色彩則是完全相反，鞋身為俗稱「荔枝皮」的皮革製成，覆蓋了招牌的Tiffany藍，而Nike的Swoosh Logo、鞋舌等則是黑色麂皮，但鞋跟部位聯名純銀細節裝飾則是相同。不僅如此，連同收藏鞋盒也是與一般版相反，外觀為Nike的經典橘色，內裝則為Tiffany藍。至於會不會在3月7日發售？價格為何？目前則未可知。

「隱藏版」Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837球鞋的配色與一般版完全相反。圖／摘自instagram
「隱藏版」Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837球鞋的配色與一般版完全相反。圖／摘自instagram

但就品牌之前對外曝光的消息來看，聯名潮鞋僅在紐約市兩家Tiffany & Co.專賣店Tiffany Flagship Next Door和Tiffany & Co. SoHo；以及Nike.com和指定Nike零售店鋪販售。記者經詢問台灣Nike後，得知Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837球鞋，未來也會在台灣銷售，但因為數量稀少，並考量各項原因後，也僅開放線上官網購買。

Tiffany Nike

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