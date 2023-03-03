Saint Laurent 23冬季女裝 愛在迷離高冷時

巴黎時裝周刻正盛大舉辦，日前Saint Laurent便在品牌創意總監Anthony Vaccarello主導下，帶來23秋冬女裝的全數50套發表。

大秀地點選址於巴黎洲際酒店的宴會廳，也是品牌曾在1975至2001年間發表高級訂製服的同一場地。只見走秀行進間伴隨了清脆冷靜的鋼琴獨奏，搭配上展場多鏡片反射下的古典吊燈，呈現了一種冷調的華麗。刻意壓低的光源、高反差與大量的投射燈，讓模特兒、或說所有穿上2023秋冬女裝的女子們，全數化身為伸展台上的超級巨星，並展示了一種低調但又空前盛大的尖銳性感。

全數50套服裝中，模特兒們全數戴上了太陽眼鏡，難以辨識的眼神除展現男性般的強悍，也更讓人聚焦於服裝本身。具有超級寬大墊肩與超長下擺的oversize西裝外套反而凸顯了女性身形的修長與纖細，並展現了由內而外、日漸增長的自信。