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Saint Laurent 23冬季女裝 愛在迷離高冷時

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
大秀地點選址於巴黎洲際酒店的宴會廳，也是品牌曾在1975至2001年間發表高級訂製服的同一場地。圖／Saint Laurent提供
大秀地點選址於巴黎洲際酒店的宴會廳，也是品牌曾在1975至2001年間發表高級訂製服的同一場地。圖／Saint Laurent提供

巴黎時裝周刻正盛大舉辦，日前Saint Laurent便在品牌創意總監Anthony Vaccarello主導下，帶來23秋冬女裝的全數50套發表。

大秀地點選址於巴黎洲際酒店的宴會廳，也是品牌曾在1975至2001年間發表高級訂製服的同一場地。只見走秀行進間伴隨了清脆冷靜的鋼琴獨奏，搭配上展場多鏡片反射下的古典吊燈，呈現了一種冷調的華麗。刻意壓低的光源、高反差與大量的投射燈，讓模特兒、或說所有穿上2023秋冬女裝的女子們，全數化身為伸展台上的超級巨星，並展示了一種低調但又空前盛大的尖銳性感。

全數50套服裝中，模特兒們全數戴上了太陽眼鏡，難以辨識的眼神除展現男性般的強悍，也更讓人聚焦於服裝本身。具有超級寬大墊肩與超長下擺的oversize西裝外套反而凸顯了女性身形的修長與纖細，並展現了由內而外、日漸增長的自信。

然而在具有力量感的整體輪廓下，Saint Laurent 23冬季女裝依然透過常用於男裝的細條紋、蘇格蘭格紋和威爾斯親王格紋，為人們展示了女性的柔美一面；又像是筆挺的西裝外套搭配寬鬆飄逸的上衣，並和垂於前方的領巾合而為一，在行走的輕快節奏間，自然流動、輕快寫意。

常用於男裝的細條紋、蘇格蘭格紋和威爾斯親王格紋，展現了女性剛柔並濟的一面。圖／Saint Laurent提供
常用於男裝的細條紋、蘇格蘭格紋和威爾斯親王格紋，展現了女性剛柔並濟的一面。圖／Saint Laurent提供
寬鬆、飄逸的上衣，卻和太陽眼鏡、閃耀的金屬手環，呈現強烈對比。圖／Saint Laurent提供
寬鬆、飄逸的上衣，卻和太陽眼鏡、閃耀的金屬手環，呈現強烈對比。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent 23秋冬女裝以模糊、脫焦的迷離影像，呈現了一種高冷、疏離的性感。圖／Saint Laurent提供（合成圖）
Saint Laurent 23秋冬女裝以模糊、脫焦的迷離影像，呈現了一種高冷、疏離的性感。圖／Saint Laurent提供（合成圖）
超大墊肩的西裝外套，反而凸顯了女性身形的修長纖細。圖／Saint Laurent提供（合成圖）
超大墊肩的西裝外套，反而凸顯了女性身形的修長纖細。圖／Saint Laurent提供（合成圖）
本季選用了若隱若現的雪紡、縐紗、平紋布，讓行動間的女性自信展現姿態。圖／Saint Laurent提供
本季選用了若隱若現的雪紡、縐紗、平紋布，讓行動間的女性自信展現姿態。圖／Saint Laurent提供

模特兒 巴黎 西裝

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