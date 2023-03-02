潮牌聯名墨鏡搶先戴 施柏宇有搭配新妙招、林映唯自招修飾臉型必備

潮牌眼鏡品牌GENTLE MONSTER與法國時裝品牌Maison Margiela首度聯名，系列墨鏡正式在台上市，邀請近日話題男星施柏宇與女星林映唯來演繹。另外，台灣本土運動眼鏡大廠的ZIV則和名模王心恬合作，推出限定墨鏡產品做公益。

近期因為電影「想見你」從台灣紅到韓國跟香港，又受邀到米蘭欣賞時裝秀，晉升為「時尚咖」的施柏宇；被問到跟Giorgio Armani大師同框時的感受，他坦承很緊張到語無倫次，但也把照片洗出來裱框，留作紀念。而看到GENTLE MONSTER與Maison Margiela聯名款眼鏡時，覺得很街頭風。施柏宇說「本來以為鏡框上的四條線，因為要量產，應該是印刷的，沒想到居然真的是縫線，非常精緻」，還透露除了配戴在臉上，更會考慮當作髮箍。而同場的「小美」林映唯則以黑色洞洞裝外套現身，選擇玳瑁花紋眼鏡款為整體造型點綴，她表示本來眼鏡就是日常中不可或缺的穿搭單品，不只素顏時會戴墨鏡來遮掩，也會運用平光眼鏡調整氣色跟修飾臉型。

話題男星施柏宇現身GENTLE MONSTER與法國時裝品牌Maison Margiela聯名墨鏡上市活動。圖／Puyi提供

除了有潮牌與高級時裝聯名眼鏡之外，台灣本土運動眼鏡大廠ZIV則和名模王心恬自有品牌合作，以霧粉紫色為主，打造兩款限定墨鏡。聯名系列的鏡腳皆印上ZIV與名模王心恬自有品牌Candy Weapon的Logo和簽名，分別搭配了抗UV400、防油污以及防撞功能的鏡片和防滑鼻墊與腳墊。聯名款採用環保材質製成，落實環保不餘遺力，特別要提的是，這系列的推出是為了公益贊助而生，因此銷售金額扣除運費之後，將全數捐贈給需要的單位。

林映唯現身GENTLE MONSTER與法國時裝品牌Maison Margiela聯名墨鏡上市活動。圖／Puyi提供

運動眼鏡大廠ZIV和名模王心恬自有品牌合作，推出聯名款墨鏡2,380元。圖／ZIV提供