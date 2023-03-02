Bugatti車主看好了！「手上版」Chiron超跑三月開車嘍

如何化不可能為可能？一向都是高級精品令人瘋迷的關鍵原因。除了常見的勞力士（ROLEX）、愛彼（Audemars Piguet）、江詩丹頓（Vacheron Constantin）等高級名表，近日便有一個受到無數超級名人如蕾哈娜、「C羅」Cristiano Ronaldo、「菲董」Pharrell Williams喜愛的珠寶腕表品牌Jacob & Co將登陸台灣，一次挑戰想像力邊界、口袋深度，以及浮誇的正確定義。

以「Inspired by Impossible」為主張的Jacob & Co，品牌原本已訂製珠寶起家，最早並在1986年創立品牌。草創之初遇上了1990年代的嘻哈風潮，成名的饒舌樂手嘗試以碩大的寶石、貴重金屬項鍊證明身價，因此Jacob & Co也在此時趕上此一風潮，受到包含Jay-Z、「菲董」Pharrell Williams、瑪丹娜等人喜愛。

由於品牌創辦人Jacob Arabo本身也是珠寶的收藏家，Jacob & Co在品牌走紅之後，開始大量搜集各色彩鑽，品牌並擁有大量黃鑽、綠鑽、藍鑽，因此積極挑戰各式浮誇、閃耀的高級珠寶表。品牌近日最受到熱烈討論的表款首推與派拉蒙影業合作、結合音樂盒功能的「教父」（Godfather）表款。在3D的空間內除了將影史傳奇《教父》的音樂再現，更有電影中演出教父的馬龍白蘭度端「坐」於表款中央、如如不動。

與頂級車廠Bugatti的聯名作則鎖定超級VVIP，原本Jacob & Co與Bugatti約定「三年一約」，因為表款大受好評，目前確定兩造合作將持續至2028年。聯名的Chiron陀飛輪腕表從外型、機芯設計皆高程度還原了Bugatti的頂級Chiron跑車，由578個零件組成的手上鍊機芯僅256枚，同時Bugatti的車主也可向品牌依據自己的車款進行色彩訂製，Jacob & Co將與車廠聯繫，確認車主與有車款的標準顏色，以精準還原製表款細節，目前全世界已售出約110只。

Casino Tourbillon則是品牌最「危險」的手表，因為賭博總充滿了風險與不確定性。想小玩一把？不用上線、不用出門，手上翻轉把玩、隨時滿足博弈興致，相較之下，複雜功能的陀飛輪？只是讓表款收藏錦上添花。而品牌目前最暢銷的則是Astronomia系列，在立體、飽滿的藍寶石水晶表殼中，將以實際運行的星體，重現宇宙奧秘。