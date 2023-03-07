精緻男女必備！Bebe Foot咕溜肌 2in1除毛去角質機 無痛擁有光滑肌膚

據網路統計女性於20歲左右，就開始在意皮膚的細毛與角質問題， 而近年來受到韓星風潮，當個精緻的男孩女孩，首要條件便是保持皮膚的細緻柔嫩，Bebe Foot咕溜肌從韓國引進，2in1獨家設計，超高ＣＰ值結合除毛與去角質功能，輕巧機身更完美避開市面上熱蠟除毛造成的疼痛感、雷射除毛價格昂貴、除毛膏引起過敏反應；咕溜肌的刻蝕專利技術讓使用過程達到低敏無痛，輕鬆享受變美的過程；而醫師建議身體角質層需每月定期清理，咕溜肌也能讓你在家隨時隨地使用。

圖/有你共創 提供

美型外觀輕巧的Bebe Foot咕溜肌僅170g，採用無線設計S型握把，讓你360度使用都順手，不論在家用或是長途旅遊，隨意放入包包攜帶也十分方便，最貼心的是不需沾水就能直接除毛，乾爽的使用過讓皮膚細毛不黏膩在身上，建議使用完後可擦拭乳液讓肌膚滑嫩舒適。產品內置除毛頭和去角質頭更換只需一秒鐘！材質採用100%半永久性環保玻璃，一鍵按壓啟動，晉升為精緻男孩女孩不再求人；集中皮屑於機身，讓你去屑除毛不弄髒環境，內附清潔刷與USB充電線，整組齊全配備就是你今年該入手提升迷人魅力的秘密武器。

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