全聯春茶賞推6款清新系茶甜點 限時滿百折10元
迎接春天來點清爽的，全聯自3月3日起至4月6日結合生鮮與乾貨打造「春茶賞」生活提案，其中甜點品牌We Sweet選用2款莊園級茶葉與甜點融合，阪急麵包則將伯爵茶、桔茶融入麵包之中，促銷活動更首次推出We Sweet及阪急麵包新品合購單筆滿100元現折10元的優惠。此外，同步推出多款適合春季品嘗的茶品飲料、沖泡、零食，以及擁有茶香的植萃草本及茶樹等生活用品，3月3日至3月16日同步祭出全聯價8折起優惠。
We Sweet春茶賞此次精選2款莊園級茶葉，包括位居世界三大茗茶的「烏巴莊園紅茶」，以及茶味濃厚的「焙火鐵觀音」共同打造6款新品，其中首推「鐵觀音生巧捲」，將烏龍茶香融入蛋糕體中，鐵觀音融合巧克力生巧，並搭配鐵觀音生乳餡，口感層次多元。「鐵觀音生乳泡芙」爆漿餡料香濃不膩，單盒4顆非常適合辦公室下午茶共享。「紅茶厚奶霜薩芙亞蒂」餅皮蓬鬆柔軟不小心就會一口接一口吃完。另外，「鐵觀音千層」、「鐵觀音波士頓」都將茶香與奶香完美融合。而除了冷藏甜點，春茶賞檔期中更推出限定140間門市販售的冷凍甜點新品「鐵觀音戚風蛋糕」，純樸外觀讓人感受純粹茶香，也很適合自行DIY加上喜歡的水果裝飾華麗變身。
阪急麵包亦同步推出3款春茶賞新品，以伯爵茶、桔茶融入其中，3月3日至3月16日限定特價單個35元、任3個99元。主打「桔茶山丘」布里歐麵包添加桔茶茶葉及蜜漬桔丁，口感濕潤鬆軟。「雙莓果伯爵軟歐」有著淡淡麥香與伯爵茶香的歐式麵包，加入葡萄乾及蔓越莓果乾，Q彈有嚼勁。「伯爵紅可頌」則以丹麥可頌沾裹特調伯爵茶風味的白巧克力，茶香濃厚。
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