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40歲美少女童顏強壓放送美背的新生代純欲女神！星光耀FENDI表參道開幕

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
眾星雲集Palazzo FENDI Omotesando東京表參道旗艦店開幕。圖／FENDI提供
眾星雲集Palazzo FENDI Omotesando東京表參道旗艦店開幕。圖／FENDI提供

義大利精品FENDI日本最大的「 Palazzo FENDI Omotesando」旗艦店，從原址喬遷到東京表參道新址，並於日前舉辦盛大的開幕活動。旗艦店不僅販售完整的男女裝系列服飾，也首次於店內引進FENDI童裝系列及FENDI Casa的家居裝飾和生活配件系列，可以說是FENDI小宇宙。品牌的三位藝術總監 — 女裝Kim Jones、男裝及配飾Silvia Venturini Fendi與珠寶Delfina Delettrez Fendi —更首次同訪日本，著名女星廣末涼子、「派遣女醫」米倉涼子、「今際之國的闖關者」三吉彩花、去年底閃婚的男星町田啟太、伊藤英明、以及近期竄紅的鈴鹿央士等明星均熱情出席。

三層樓的全新FENDI表參道店佔地855平方公尺，共有地下一層及地上兩層。讓人驚豔的外牆，以不鏽鋼板拼接出幾何斜線，中間由十五個LED拱門圖形妝點的大面玻璃窗，而拱門圖形正是FENDI的代表性圖案，讓人想起FENDI羅馬總部Palazzo della Civiltà Italiana。店面外牆也向外傾斜，將現有建築融入嶄新現代設計視野。

室內建材彰顯出FENDI的設計規範及一貫以來的二元性：粗糙的混凝土柱子及橫樑搭配與奢華感十足的大理石、香檳色金屬和鋼材，點綴毛絨絨的地毯。在地板和牆面上交錯排列各種建材，營造出透視鏤空的氛圍。每個樓層運用Arabescato Vagli大理石、黑白兩色的Patagonia大理石及White Crystal和Blue Rome大理石，各種顏色及紋路創造出不同氛圍。

在 Palazzo FENDI Omotesando表參道店的一樓，陳列女裝的皮件和配飾，以及FENDI童裝及嬰幼兒用品。地下一層將陳列男裝，而二樓則是陳列女裝的時裝、鞋履和皮草。Palazzo FENDI Omotesando表參道店也將是日本首間概念店，展售FENDI居家裝飾和生活風格配飾系列，以及FENDI Casa家具單品。

被封為「新生代純欲女神」的日本女星三吉彩花出席Palazzo FENDI Omotesando開幕。圖／FENDI提供
被封為「新生代純欲女神」的日本女星三吉彩花出席Palazzo FENDI Omotesando開幕。圖／FENDI提供
16歲出道時曾被被封為「20世紀末最後的美少女」的廣末涼子出席Palazzo FENDI Omotesando開幕。圖／FENDI提供
16歲出道時曾被被封為「20世紀末最後的美少女」的廣末涼子出席Palazzo FENDI Omotesando開幕。圖／FENDI提供
在長青日劇「派遣女醫」中飾演主角「大門未知子」的日本女星米倉涼子出席Palazzo FENDI Omotesando開幕。圖／FENDI提供
在長青日劇「派遣女醫」中飾演主角「大門未知子」的日本女星米倉涼子出席Palazzo FENDI Omotesando開幕。圖／FENDI提供
Palazzo FENDI Omotesando表參道店正面外觀。圖／FENDI提供
Palazzo FENDI Omotesando表參道店正面外觀。圖／FENDI提供
近期因日劇「silent」精湛演出而竄紅的男星鈴鹿央士出席Palazzo FENDI Omotesando開幕。圖／FENDI提供
近期因日劇「silent」精湛演出而竄紅的男星鈴鹿央士出席Palazzo FENDI Omotesando開幕。圖／FENDI提供
在長青日劇「派遣女醫」中飾演主角「大門未知子」的日本女星米倉涼子出席Palazzo FENDI Omotesando開幕。圖／FENDI提供
在長青日劇「派遣女醫」中飾演主角「大門未知子」的日本女星米倉涼子出席Palazzo FENDI Omotesando開幕。圖／FENDI提供
Palazzo FENDI Omotesando表參道旗艦店二樓展售女裝與皮草。圖／FENDI提供
Palazzo FENDI Omotesando表參道旗艦店二樓展售女裝與皮草。圖／FENDI提供
被封為「新生代純欲女神」的日本女星三吉彩花出席Palazzo FENDI Omotesando開幕。圖／FENDI提供
被封為「新生代純欲女神」的日本女星三吉彩花出席Palazzo FENDI Omotesando開幕。圖／FENDI提供
男星町田啓太出席Palazzo FENDI Omotesando開幕。圖／FENDI提供
男星町田啓太出席Palazzo FENDI Omotesando開幕。圖／FENDI提供
日本男星伊藤英明出席Palazzo FENDI Omotesando開幕。圖／FENDI提供
日本男星伊藤英明出席Palazzo FENDI Omotesando開幕。圖／FENDI提供
16歲出道時曾被被封為「20世紀末最後的美少女」的廣末涼子出席Palazzo FENDI Omotesando開幕。圖／FENDI提供
16歲出道時曾被被封為「20世紀末最後的美少女」的廣末涼子出席Palazzo FENDI Omotesando開幕。圖／FENDI提供
Palazzo FENDI Omotesando表參道旗艦店一樓展售女裝配件和童裝。圖／FENDI提供
Palazzo FENDI Omotesando表參道旗艦店一樓展售女裝配件和童裝。圖／FENDI提供
Palazzo FENDI Omotesando地下樓層展售男裝。圖／FENDI提供
Palazzo FENDI Omotesando地下樓層展售男裝。圖／FENDI提供

FENDI 日本

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