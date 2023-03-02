40歲美少女童顏強壓放送美背的新生代純欲女神！星光耀FENDI表參道開幕

義大利精品FENDI在日本最大的「 Palazzo FENDI Omotesando」旗艦店，從原址喬遷到東京表參道新址，並於日前舉辦盛大的開幕活動。旗艦店不僅販售完整的男女裝系列服飾，也首次於店內引進FENDI童裝系列及FENDI Casa的家居裝飾和生活配件系列，可以說是FENDI小宇宙。品牌的三位藝術總監 — 女裝Kim Jones、男裝及配飾Silvia Venturini Fendi與珠寶Delfina Delettrez Fendi —更首次同訪日本，著名女星廣末涼子、「派遣女醫」米倉涼子、「今際之國的闖關者」三吉彩花、去年底閃婚的男星町田啟太、伊藤英明、以及近期竄紅的鈴鹿央士等明星均熱情出席。

三層樓的全新FENDI表參道店佔地855平方公尺，共有地下一層及地上兩層。讓人驚豔的外牆，以不鏽鋼板拼接出幾何斜線，中間由十五個LED拱門圖形妝點的大面玻璃窗，而拱門圖形正是FENDI的代表性圖案，讓人想起FENDI羅馬總部Palazzo della Civiltà Italiana。店面外牆也向外傾斜，將現有建築融入嶄新現代設計視野。

室內建材彰顯出FENDI的設計規範及一貫以來的二元性：粗糙的混凝土柱子及橫樑搭配與奢華感十足的大理石、香檳色金屬和鋼材，點綴毛絨絨的地毯。在地板和牆面上交錯排列各種建材，營造出透視鏤空的氛圍。每個樓層運用Arabescato Vagli大理石、黑白兩色的Patagonia大理石及White Crystal和Blue Rome大理石，各種顏色及紋路創造出不同氛圍。