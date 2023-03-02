PChome 24h購物「女神節」開跑！全場最低38折起

隨著口罩令解除，同時迎來一年一度38婦女節，看準露臉需求帶動「美麗商機」，PChome 24h購物即日起至3月13日推出「女神節」活動，集結美妝、家電、時尚等10大品類全場下殺38折起，加碼20大品牌神券免費領，現領現抵最高可省6,000元，美妝／時尚指定品最高加碼回饋15% P幣，今天（3月2日）晚上9點至10點59分LINE購物導購指定品加碼3%回饋；3月13日上午10點59分前全站組隊消費拿總獎金12萬元，只要成團滿額每人再贈200現金積點。

在38婦女節前夕，PChome 24h購物公開2月份「女性心動排行榜」，依序為3C數位、家電、服飾、日用保養、生活類，女性消費者對「臉部清潔保養」、「美容美體」、「療癒系小家電」關注度提升，另外也觀察到近期站上票券買氣高漲，近一週按摩美體票券類的業績較上週翻倍成長。

PChome 24h購物「女神節」依照站上「女性心動排行榜」精選熱銷明星商品，3C數位首推「Bose QuietComfort Earbuds可調控真無線消噪耳塞」，即日起至3月15日優惠價5,490元，一次擁有消噪、通透兩種模式，單次充電最長可聆聽6小時；「Panasonic國際牌高滲透水離子吹風機禮盒組」，配有5大美髮潤肌模式，即日起至3月31日特價8,900元；「SWAROVSKI人氣水晶鑽飾」3月10日前全館52折起，最低只要1,999元即可入手BELLA V璀璨圓形透明水晶銀色項鍊；「LANCOME蘭蔻超未來肌因賦活露100ml」即日起至3月7日入手現省5,600元；「SNOOPY史努比吃貨系列－S18雙層防燙不沾烹飪鍋」不僅肖像造型搶眼，還有3段式防水開關，即日起至3月8日PChome 24h購物獨家優惠價1,120元；MUJI無印良品空間芬香油共有6種不同香味可選擇，最低299元起，其中推薦「空間芬香油／180ml綠意＋專用藤枝6入」，即日起至3月14日指定品全品牌消費滿千再享88折。

歡慶「女神節」，PChome 24h購物更網羅10大品類天天祭出優惠活動，包含美妝／時尚購買指定品最高加碼回饋15% P幣、生活品類指定品滿1,500元折100元、3C周邊滿額登記送128 P幣，此外也聯合Dyson、ASUS、飛利浦、BOSCH、幫寶適、寶拉珍選等百大品牌祭出品牌活動，其中寶拉珍選今天（3月2日）全館消費滿額最高折280元，加碼限時整點開搶38元限量商品；3月14日前ASUS指定筆電單筆滿額最高登記送2,800 P幣以及36大銀行最高回饋21%（限量需登錄）等眾多優惠活動。