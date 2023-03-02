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蟹鉗吃到蟹膏！海峽會「創意鱈場蟹套餐」入口盡是奢華

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
蔥薑鱈場蟹鉗／米糕。記者陳睿中／攝影
蔥薑鱈場蟹鉗／米糕。記者陳睿中／攝影

主打頂級料理市場的「海峽會」，館內餐廳「海峽會C.S.CLUB」近期以日本北海道鱈場蟹為主角，透過不同的料理手法，全新推出「創意中式鱈場蟹套餐」，一次就能品嚐到蟹肉桂花炒魚翅、酥炸鱈場蟹腳等特色餐點，滿足饕客們的嘗鮮食慾。

肉質肥碩的鱈場蟹，一直是日式料理中的代表性食材。「創意中式鱈場蟹套餐」即是將北海道鱈場蟹用於中式料理之中，並且結合傳統與創意兼具的手法呈現。開場部份，主廚先以川椒汁泡鳳螺、避風塘銀魚、三杯龍膽石斑等精緻的冷熱前菜擔任開場、刺激味蕾。接著「蟹肉桂花炒魚翅」，則選用鱈場蟹蟹身部位，搭配主廚特製魚翅，再盛入黃金桂花炒蛋及特製清雞湯，共同入口盡是溫潤暖心的滋味。

「鱈場蟹蒸白玉」取鱈場蟹腳，經清淨內膜及軟骨處理後，以蒸煮法料理並淋上高湯，可感受到肉質鮮嫩扎實的口感與清甜。至於「酥炸鱈場蟹腳」取肥厚的蟹腳前段部位切塊，以天婦羅的手法烹調，外酥內肥嫩，香氣十足。另外還有將香甜蟹膏、文思豆腐與雞高湯搭配而成的「蟹膏文思豆腐」，以及取紅蟳米糕為靈感、將去殼蟹鉗肉結合台式米糕的「蔥薑鱈場蟹鉗/米糕」，在紅蔥、香菇伴隨而來的經典香氣中，可感受到不同的層次變化與大大滿足。

除了鱈場蟹料理外，套餐中並穿插「花膠關東刺參」，將個頭十足、肉質彈脆的日本關東刺身透過紅燒燴製，再佐以來自南太平洋的珍貴花膠，一次享受到兩中珍稀海味。最後還可以頂級5A官燕精燉而成的「冰糖燉官燕」做為結尾。

全套套餐每人7,000元，採預約制，最低兩人起訂。

冰糖燉官燕。記者陳睿中／攝影
冰糖燉官燕。記者陳睿中／攝影
鱈場蟹蒸白玉。記者陳睿中／攝影
鱈場蟹蒸白玉。記者陳睿中／攝影
花膠關東刺參。記者陳睿中／攝影
花膠關東刺參。記者陳睿中／攝影
酥炸鱈場蟹腳。記者陳睿中／攝影
酥炸鱈場蟹腳。記者陳睿中／攝影
蟹肉桂花炒魚翅／清雞湯。記者陳睿中／攝影
蟹肉桂花炒魚翅／清雞湯。記者陳睿中／攝影
蟹膏文思豆腐。記者陳睿中／攝影
蟹膏文思豆腐。記者陳睿中／攝影

套餐 日本

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