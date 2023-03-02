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周年紀念怎麼能少了它！周董私心推BE@RBRICK庫柏力克熊

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
PHANTACi與MEDICOM TOY攜手，推出獨家限量BE@RBRICK庫柏力克熊，讓周杰倫迫不及待地在個人instagram帳號上分享（左）。圖／PHANTACi提供
PHANTACi與MEDICOM TOY攜手，推出獨家限量BE@RBRICK庫柏力克熊，讓周杰倫迫不及待地在個人instagram帳號上分享（左）。圖／PHANTACi提供

持續紀念品牌建立17周年的PHANTACi再度找來知名玩偶製造商MEDICOM TOY攜手合作，推出獨家限量的BE@RBRICK庫柏力克熊，選用招牌配色打造，讓品牌創意總監「周董」周杰倫也在個人instagram私心推薦。

來自日本知名玩具品牌MEDICOM TOY所打造的BE@RBRICK庫柏力克熊，自2001年問世以來，就在潮流與公仔界（玩偶）造成轟動，有趣又帶萌感的外型，深受消費者愛戴，不定期的與各式單位合作款，更是是收藏家們的必入手清單之一。身為PHANTACi創意總監的周杰倫，也擁有無數件來自BE@RBRICK單品；因此在品牌紀念17周年時，就想到了與其再度攜手，創造獨家限定款。此次設計靈感來自PH所組成的家徽配合獨特花紋而成，推出100％&400％組合，其中100%BE@RBRICK（約7公分）可作為掛飾裝飾，而 400%BE@RBRICK（約28公分）作為模型中最受歡迎的尺寸。預計3月18日上市，但周董先前已經迫不及待地在個人instagram帳號上分享，預料又將會成為搶手貨。

潮牌CLOT則復刻了2011年與MEDICOM TOY合作，被暱稱為「三眼米奇」的BE@RBRICK 3-Eyed Mickey公仔。圖／CLOT提供
潮牌CLOT則復刻了2011年與MEDICOM TOY合作，被暱稱為「三眼米奇」的BE@RBRICK 3-Eyed Mickey公仔。圖／CLOT提供

不只PHANTACi在過生日，成立20年的潮牌CLOT則復刻了2011年與MEDICOM TOY合作，被暱稱為「三眼米奇」的BE@RBRICK 3-Eyed Mickey公仔。但這一次，還邀請了陳冠希領軍的設計與概念團隊3125C加入，因此全新聯名的BE@RBRICK 3-Eyed Mickey跟初代相比，耳朵、上身，以及四肢的黑色部份則改以半透明呈現，更添未來感。提供100%、400%和1,000％三種尺寸，必須先參與抽籤，才能機會獲得購買資格。

全新聯名的BE@RBRICK 3-Eyed Mickey跟初代相比，耳朵、上身，以及四肢的黑色部份則改以半透明呈現，更添未來感。圖／CLOT提供
全新聯名的BE@RBRICK 3-Eyed Mickey跟初代相比，耳朵、上身，以及四肢的黑色部份則改以半透明呈現，更添未來感。圖／CLOT提供

PHANTACi再度找來知名玩偶製造商MEDICOM TOY攜手合作，推出獨家限量的BE@RBRICK庫柏力克熊。圖／PHANTACi提供
PHANTACi再度找來知名玩偶製造商MEDICOM TOY攜手合作，推出獨家限量的BE@RBRICK庫柏力克熊。圖／PHANTACi提供

品牌 周杰倫

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