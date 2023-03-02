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台北凱達「女神月」吃到飽第2人5折！3月8日女性第2人38折

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
百宴自助餐廳3月7日起推出特調的舒壓養顏飲。圖／台北凱達大飯店提供
百宴自助餐廳3月7日起推出特調的舒壓養顏飲。圖／台北凱達大飯店提供

3月女神節即將降臨，各飯店餐廳陸續推出女性專屬優惠。台北凱達大飯店5樓的百宴自助餐廳，3月推出「寵愛女神月」活動，午晚餐期間兩位女性朋友同行，第二位享5折優惠，平均每人748元起。此外，3月8日當天還有驚喜，女性朋友同行第二位享38折優惠，每位695元起。

寒冬已近尾聲，台北凱達百宴自助餐廳的餐檯也換裝出發，3月7日起將為女性朋友們獻上繽紛浪漫的春季饗宴。其中包括色彩鮮豔吸睛的「嫩煎魚排佐番茄沙沙」、充滿春天意象的「鮮蔬沙拉吧」、春季溫潤補身的「春筍山藥燉雞湯」，還有各種特調的紓壓養顏飲如「小黃瓜蜂蜜檸檬汁」、「野菜果物飲」等。

百宴自助餐廳點心坊的玻璃甜點櫃也是許多女性饕客的最愛，「莓果生巧克力」、「巴伐瓦蘋果慕斯」、「法式檸檬塔」、「千層蛋糕」、「焦糖絲絨布朗尼」、「奶霜古典巧克力蛋糕」等系列甜品夢幻登場。

相關資訊可洽：02-2383-6788；或查官網：https://www.caesarmetro.com/zh-tw

百宴自助餐廳美國爐烤牛排與現做料理。圖／台北凱達大飯店提供
百宴自助餐廳美國爐烤牛排與現做料理。圖／台北凱達大飯店提供
百宴自助餐廳的座位寬敞舒適。圖／台北凱達大飯店提供
百宴自助餐廳的座位寬敞舒適。圖／台北凱達大飯店提供

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