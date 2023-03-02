快訊

林益世恐遭貪汙罪重判！收6300萬關說 最高法院大法庭裁定曝

結婚23年爆婚變？日媒稱木村拓哉可能離婚 工藤靜香親解答

G-SHOCK智慧表再進化價格不變！提升配戴舒適性、功能更強大

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
G-SHOCK參考消費者反應，在今年推出全新進化版本的GBD-H2000智慧表款，提升配戴舒適性、功能更強大。圖／CASIO提供
G-SHOCK參考消費者反應，在今年推出全新進化版本的GBD-H2000智慧表款，提升配戴舒適性、功能更強大。圖／CASIO提供

對習慣配戴智慧表運動的人，在市面上有琳瑯滿目的選擇，但沒有一款能像G-SHOCK的G-SQUAD運動系列一樣，有著各項強大功能，還具備耐衝擊性能。而在2020年推出系列第一款智慧表後，G-SHOCK參考了消費者反應，在今年推出全新進化版本的GBD-H2000表款，提升配戴舒適性、功能更強大，重要的是價格居然沒有調漲。

相較於前一代，全新GBD-H2000智慧表，最大特色就是底蓋配置，從先前的精鋼材質，替換成碳纖維，除了能減輕重量，更能降低配戴時過敏。不僅如此，表徑也自過去的55毫米縮小到52.6毫米，表款厚度也從縮減至1毫米，據G-SHOCK資料顯示，整體重量將近38公克，提升了適手性。外觀上改變，功能也隨之優化，能計測包含跑步、健身鍛鍊、游泳與騎自行車等8項運動選擇，也因為搭載了高階智慧型手機才有的「陀螺儀」，因此GBD-H2000還能判斷，游泳時類型。另外，還新增身心健康管理功能，更是能追蹤睡眠、血氧、壓力、呼吸運動等資料，讓配戴者隨時掌握自身健康狀況。

G-SHOCK GBD-H2000智慧表款配置了「陀螺儀」還能判斷游泳類型。圖／CASIO提供
G-SHOCK GBD-H2000智慧表款配置了「陀螺儀」還能判斷游泳類型。圖／CASIO提供

而且GBD-H2000智慧表採取雙動力來源，針對GPS追蹤、心率偵測、通知與計步器等智慧功能，選用USB充電支援。時間顯示則是由太陽能充電輔助供應，即便電力不足時也能維持表款運作，提高使用便利性，再也不用擔心忘記充電而完全無法使用。G-SHOCK表示，當開啟省電功能一起使用，則能待機約23個月。另外，在萬物皆漲，通膨有感的此刻，即使GBD-H2000智慧表的功能更強大，但價格卻與前一代相同，更是讓人想入手的好理由。

G-SHOCK GBD-H2000-1A9智慧表，14,000元。圖／CASIO提供
G-SHOCK GBD-H2000-1A9智慧表，14,000元。圖／CASIO提供

G-SHOCK GBD-H2000-2智慧表，14,000元。圖／CASIO提供
G-SHOCK GBD-H2000-2智慧表，14,000元。圖／CASIO提供

運動 睡眠

延伸閱讀

搶先公開！芝柏神秘駿馬陀飛輪 三月首現日內瓦

比川劇變臉更靈活！一打二「翻臉」表 A13獨賣開跑

MIDZY們看過來！女團ITZY成G-SHOCK亞洲品牌大使 曝光代言美照辣秀長腿

平價彩虹圈表款另類選擇？BAPE跟上浪潮秀出這一手！

相關新聞

100%台灣製造！八年級生推不插電雙功能刮鬍刀開始募資

許多男性每天都要刮鬍子，但台灣刮鬍刀市場幾乎都是國外品牌，兩位八年級生陳俊廷與葉忠瑋，就花2年時間研發，推出多功能刮鬍刀...

舞台上很狂野、私下彬彬有禮 2PM玉澤演眼中的紳士特質

而走出疫情陰霾，GQ Suit Walk活動也正式邁入第十年，今年邀請演歌雙棲的韓國藝人玉澤演來台擔任活動大使，與台北紳士們一同穿上正裝...

台北凱達「女神月」吃到飽第2人5折！3/8女性第2人38折

3月女神節即將降臨，各飯店餐廳陸續推出女性專屬優惠。台北凱達大飯店5樓的百宴自助餐廳，3月推出「寵愛女神月」活動，午晚餐...

G-SHOCK智慧表再進化價格不變！提升配戴舒適性、功能更強大

對習慣配戴智慧表運動的人，在市面上有琳瑯滿目的選擇，但沒有一款能像G-SHOCK的G-SQUAD運動系列一樣，有著各項強大功能，還具備耐衝擊性能。而在2020年推出系列第一款智慧表後，G-SHOCK參考了消費者反應，在今年推出全新進化版本的GBD-H2000表款，提升配戴舒適性、功能更強大，重要的是價格居然沒有調漲。

力挺中華隊前進東京巨蛋！「三隻猴子」化身最佳助攻

最高殿堂棒球國際賽事WBC世界棒球經典賽A組賽事，將於3月8日至3月12日在臺中洲際棒球場展開，世界棒球經典賽台灣區官方...

百貨業迎換季潮 遠百智能家電狂銷、京站50家新櫃登場

迎接春季到來，百貨業不僅智能家電賣的嚇嚇叫，伴隨春裝上市，新櫃也跟著登場。遠百（2903）表示，2月下旬開始，智能家電就...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦