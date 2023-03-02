G-SHOCK智慧表再進化價格不變！提升配戴舒適性、功能更強大

對習慣配戴智慧表運動的人，在市面上有琳瑯滿目的選擇，但沒有一款能像G-SHOCK的G-SQUAD運動系列一樣，有著各項強大功能，還具備耐衝擊性能。而在2020年推出系列第一款智慧表後，G-SHOCK參考了消費者反應，在今年推出全新進化版本的GBD-H2000表款，提升配戴舒適性、功能更強大，重要的是價格居然沒有調漲。

相較於前一代，全新GBD-H2000智慧表，最大特色就是底蓋配置，從先前的精鋼材質，替換成碳纖維，除了能減輕重量，更能降低配戴時過敏。不僅如此，表徑也自過去的55毫米縮小到52.6毫米，表款厚度也從縮減至1毫米，據G-SHOCK資料顯示，整體重量將近38公克，提升了適手性。外觀上改變，功能也隨之優化，能計測包含跑步、健身鍛鍊、游泳與騎自行車等8項運動選擇，也因為搭載了高階智慧型手機才有的「陀螺儀」，因此GBD-H2000還能判斷，游泳時類型。另外，還新增身心健康管理功能，更是能追蹤睡眠、血氧、壓力、呼吸運動等資料，讓配戴者隨時掌握自身健康狀況。

G-SHOCK GBD-H2000智慧表款配置了「陀螺儀」還能判斷游泳類型。圖／CASIO提供

而且GBD-H2000智慧表採取雙動力來源，針對GPS追蹤、心率偵測、通知與計步器等智慧功能，選用USB充電支援。時間顯示則是由太陽能充電輔助供應，即便電力不足時也能維持表款運作，提高使用便利性，再也不用擔心忘記充電而完全無法使用。G-SHOCK表示，當開啟省電功能一起使用，則能待機約23個月。另外，在萬物皆漲，通膨有感的此刻，即使GBD-H2000智慧表的功能更強大，但價格卻與前一代相同，更是讓人想入手的好理由。

G-SHOCK GBD-H2000-1A9智慧表，14,000元。圖／CASIO提供