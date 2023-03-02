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100%台灣製造！八年級生推不插電雙功能刮鬍刀開始募資
許多男性每天都要刮鬍子，但台灣刮鬍刀市場幾乎都是國外品牌，兩位八年級生陳俊廷與葉忠瑋，就花2年時間研發，推出多功能刮鬍刀Prazor-I機械裝甲刮鬍刀，而且不只刮鬍子，還能夠去除鼻毛，可說是多功能，即日起在嘖嘖平台開始募資。
葉忠瑋指出，這次刮鬍刀具有雙功能，且強調100%台灣製造，而且日常或旅行都能使用，可變形成10公分長的旅行組，全黑俐落機身，結合男性最需要的刮鬍及鼻毛刀雙功能，採用多連桿設計，「不插電」也能使用，配件部分包含合金底座、旅行組皮革收納套、防水收納盒，「以實用性跟方便性為出發點，不管日常還是帶出門當旅行組同樣超便利。」
兩位創辦人一位是知名機車大廠設計經驗的產品設計師，一位是傳承自阿公的三代製造產業，輔以創新發想，推出POPI自創品牌，品牌名稱POPI是潑皮的翻譯，意指宋代地痞，代表著古人在艱難的環境，男人們為了家庭團結一致。品牌理念正是想要造福廣大男性，讓愛自己不再只是女性的代名詞，男性也該好好愛自己，「兄弟團結一致一同成長，變得更帥、更愛自己！」
「台灣有許多一流製造廠商，因為缺乏曝光成了黃昏產業，滿可惜的！」帶著全新品牌POPI，陳俊廷認為，必須堅持百分百台灣製造，展現台灣高品質手藝，讓商品充滿溫度，就能繼續在國際上發光發熱。
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