全家便利商店推11款國際新冰！韓國糖餅變冰品快嘗鮮
連續假期剛結束，緊接著要迎接晴朗周末！全家便利商店將於3月3日起陸續推出國際新冰，網羅來自日、韓、美等國家共11款風味獨特的特色冰品；3月8日至4月4日更將展開「國際冰品在全家」冰品聯促活動，不僅11款獨家冰品享有嘗鮮價，還有WA!COOKIES、韓國海太冰淇淋、蠟筆小新等超過30款人氣冰品皆可享同價位任選2件79折優惠。
台灣消費者不只夏天愛吃冰，根據全家便利商店冰品銷售數據顯示，冰品銷量自每年3月開始逐步成長，春夏兩季冰品銷量更較秋冬高出2.5倍，顯見消費者在春暖花開時節就開始享用沁涼冰品。
有別於夏季偏好冰棒類商品，在初春時消費者更喜歡享用甜筒、雪派等含餅體的冰品。全家便利商店首波於3月3日上市的新品「韓國ime堅果糖餅風味甜筒」為全通路獨家販售，神還原韓國經典的街邊小吃，吃得到甜蜜黑糖內餡，搭配堅果不膩口，售價69元；同樣以韓國傳統美食發想而成的「韓國LOTTE紅豆艾葉年糕冰」，微脆餅皮包覆香草冰淇淋，還夾有紅豆及Q彈的艾草年糕，售價69元。推薦新品還有日本Niseko「白色情人雪派」、「草莓起司雪派」，酥脆可口的雪派與冰淇淋內餡完美結合，是浪漫春季必吃的美味，售價皆為59元。
另外還有大人系冰品，添加日本知名品牌「梅乃宿」果實酒的「梅酒風味雪酪」及「柚子酒風味雪酪」，將於3月6日起在全家便利商店獨家上市，綿密又清爽的雪酪不僅帶有梅酒、柚子酒的酸甜香氣（酒精含量低於0.5%以下），還吃得到細緻梅肉及柚子果肉，售價皆為69元；3月8日起還可於「全家行動購」購買4入盒裝，售價229元。如果想來點經典不敗的口味，也可品嘗巧克力名品「Hershey’s」推出的「甘納許巧克力冰淇淋」，售價99元，還有香草口味可選擇。
全家便利商店旗下電商平台「全家行動購」也同步推出24款國際冰品，包含實體店舖熱銷的POLS曲奇餅香草冰淇淋、每開團必秒殺的明果白玉荔枝冰棒及黃金榴槤冰棒等，還有數款家庭號及多入規格可選擇。
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