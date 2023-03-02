1瓶146萬元！高原騎士54年正式發行 全球限量225瓶

誕生於1798年、座落於蘇格蘭最北端奧克尼群島的高原騎士（Highland Park），今年適逢成立225周年，酒廠推出迄今最高年份的「高原騎士54年單一麥芽威士忌」，全球限量225瓶，單瓶售價146萬3,000元。酒廠同時為購買該酒款的尊榮買家，精心籌備一探高原騎士酒廠的限量機會，讓買家飛往奧克尼群島，親身體驗來自世界上最雄偉的原生地貌，盡情享受海水與熔岩在時光巨流中交互輝映的視覺震撼。

「高原騎士54年」的創作靈感，啟發自奧克尼群島粗曠嶙峋的海岸線。酒款由高原騎士首席釀酒大師Gordon Motion親自操刀，於2008年挑選出10桶陳年長達40載的酒液，將充滿高原騎士野性美的醇厚酒液，額外傾注於來自歐洲的珍貴初次雪莉橡木桶中，再持續熟成14年，直至陳釀年份高達54年，風味處於極致之巔時以非冷凝過濾裝填入瓶，這不僅讓酒液呈現出深邃豐富的天然酒色，更賦予酒體飽滿且具多層次的橡木桶及經典煙燻雪莉風味。

Gordon Motion表示：「這款極為珍稀的54年蘇格蘭單一麥芽威士忌，是經過精準眼光判斷、繁複的熟化過程和歲月陳釀，方才誕生的代表作。此款佳釀靈感汲取自奧克尼群島中心地帶粗獷嶙峋的獨特風土，呈現出狂野而經典的煙燻雪莉風味，彷彿穿越時空長廊、領略高原騎士酒廠225年以來的歲月更迭，絕對是紀念建廠225周年的最佳方式。」

為了盛裝珍稀的「高原騎士54年」，高原騎士酒廠更與木匠大師John Galvin、玻璃藝術大師Michael Rudak攜手合作，設計出巧奪天工的驚艷包裝。

原木外盒啟發自奧克尼群島最令人嘆為觀止的海岸線——Yesnaby懸崖，長期受海潮及強風侵蝕刻鏤，呈現變化多端的砂岩輪廓。為了高度還原此特色，John Galvin在原木外盒設計上運用蘇格蘭橡木，細膩雕刻打造豐富的岩石紋理，再經手工噴砂的方式擬真還原出奧克尼群島的地形輪廓，以及數百萬年海蝕形成的懸崖風貌；盒中央的鏤空設計，更完美將自然成色的酒液，詮釋出令人驚豔的迷人面貌。猶如島上海鳥雙翼展開的盒門，則巧妙地襯托出精雕細琢的手工訂製瓶身，捕捉奧克尼群島靈魂的野性美。

同樣以Yesnaby懸崖為靈感發想的玻璃藝術大師Michael Rudak，則是將砂岩地層的圖像細節精準重現於「高原騎士54年」的手工訂製瓶身上，其模擬群島海底熔岩湧動的意象，紋路彷如波浪般地交錯分佈，在這些立體浮現的紋理中，展現出高超的匠人工藝和純手工的精湛技術。