無印良品宣布1成商品漲價18% 男襯衫最高貴近200元
漲價風再起，台灣MUJI無印良品宣布從4月6日起，調漲商品價格，包括家具、家用、服飾配件與食品小物等超過460項商品，平均漲幅18%，約占商品數1成，其中棉花類商品漲幅最高，其中萊賽爾混二重紗織寢織系列，從200~1690元，漲到390～2090元，漲幅38%最高，男有機棉水洗牛津布襯衫從599元，一口氣漲到790元，漲幅32%，熱賣商品撥水加工舒適休閒鞋也從699元，漲到890元，漲幅約27%。
無印良品指出，棉花類成本在近2年，已經創下11年來新高紀錄，因此家用紡織品及服飾配件類別漲幅較大，SUS層架也因為不銹鋼成本居高不下，也是漲價品項數量最多，有超過百件商品漲幅，價格也較高。
但無印良品強調，從2018年起，已經進行8次商品降價，累積超過4千個品項，平均降幅2成，但近年原物料等成本不斷提高，因此進行調漲，之後依然會審視產品價格，再度進行調整。
其他漲價如許多人喜愛使用的黃麻購物袋系列，從49～79元，漲到59～89元，SUS層架系列從160～12300元，漲到190～13990元，漲幅約14%，PP盒系列從110～1199元，漲到129～1299元；超音波芳香噴霧器系列從1690～2590元，漲到1790～2690元，許多人愛吃的懷舊棉花糖，也從49元漲到59元。
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