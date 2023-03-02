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希臘火車對撞慘案：國債危機鐵路私有化的後遺症？

無印良品宣布1成商品漲價18%　男襯衫最高貴近200元

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
無印良品黃麻購物袋系列，從49～79元，漲到59～89元。圖／無印良品提供
無印良品黃麻購物袋系列，從49～79元，漲到59～89元。圖／無印良品提供

漲價風再起，台灣MUJI無印良品宣布從4月6日起，調漲商品價格，包括家具、家用、服飾配件與食品小物等超過460項商品，平均漲幅18%，約占商品數1成，其中棉花類商品漲幅最高，其中萊賽爾混二重紗織寢織系列，從200~1690元，漲到390～2090元，漲幅38%最高，男有機棉水洗牛津布襯衫從599元，一口氣漲到790元，漲幅32%，熱賣商品撥水加工舒適休閒鞋也從699元，漲到890元，漲幅約27%。

無印良品指出，棉花類成本在近2年，已經創下11年來新高紀錄，因此家用紡織品及服飾配件類別漲幅較大，SUS層架也因為不銹鋼成本居高不下，也是漲價品項數量最多，有超過百件商品漲幅，價格也較高。

但無印良品強調，從2018年起，已經進行8次商品降價，累積超過4千個品項，平均降幅2成，但近年原物料等成本不斷提高，因此進行調漲，之後依然會審視產品價格，再度進行調整。

其他漲價如許多人喜愛使用的黃麻購物袋系列，從49～79元，漲到59～89元，SUS層架系列從160～12300元，漲到190～13990元，漲幅約14%，PP盒系列從110～1199元，漲到129～1299元；超音波芳香噴霧器系列從1690～2590元，漲到1790～2690元，許多人愛吃的懷舊棉花糖，也從49元漲到59元。

無印良品超音波芳香噴霧器系列從1690～2590元，漲到1790～2690元。圖／無印良品提供
無印良品超音波芳香噴霧器系列從1690～2590元，漲到1790～2690元。圖／無印良品提供
無印良品宣布調漲價格，近一成品項，平均漲幅18%，其中棉花類商品漲幅最高。圖／無印良品提供
無印良品宣布調漲價格，近一成品項，平均漲幅18%，其中棉花類商品漲幅最高。圖／無印良品提供
無印良品SUS層架系列從160～12300元，漲到190～13990元，漲幅約14%。圖／無印良品提供
無印良品SUS層架系列從160～12300元，漲到190～13990元，漲幅約14%。圖／無印良品提供
無印良品萊賽爾混二重紗織寢織系列，從200~1690元，漲到390～2090元，漲幅38%最高。圖／無印良品提供
無印良品萊賽爾混二重紗織寢織系列，從200~1690元，漲到390～2090元，漲幅38%最高。圖／無印良品提供

無印良品 漲價 牛津

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