十大人氣台式火鍋出爐 第一名「台味十足」鍋迷不能錯過

今晚想來點個人火鍋嗎？

下班和朋友小聚吃什麼好呢？精緻的個人小火鍋絕對是首選，其中雞湯火鍋可說是最受大家歡迎、接受度最高的火鍋湯底。石頭火鍋、蒜頭雞湯、剝皮辣椒雞湯等滿足各種胃口，濃郁的雞湯湯頭涮上肉品、青菜，吃起來超級過癮！

鍋物好吃關鍵看湯底，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，找出主打用雞湯作為湯頭，又能暢快涮煮食材的「人氣台式雞湯火鍋店」，即刻收藏清單，約上你的湯控朋友出發吃鍋！





image source:Facebook/尬鍋台式潮鍋

第一名：尬鍋台式潮鍋

「尬鍋台式潮鍋」創新台式好味，以雞骨熬製濃郁湯頭富含膠質，搭配鍋內純雞油爆炒雞腿肉，佐以辛香料、藥材提鮮，單喝是濃郁台式雞湯，又可以暢快涮煮火鍋，一鍋滋味超豐富！

招牌「金熬剝皮辣椒雞鍋」是主廚走訪台灣鄉鎮，混搭各產地的剝皮辣椒，打造出兼具清新辣度與回甘甜味的百搭湯底，曾單月熱銷一萬五千鍋！融合蒜香與蛤蜊精華的「金銀蒜頭蛤蜊雞鍋」，濃郁滋味燉入雞腿肉中，山珍海味集於一鍋。除了台式雞湯火鍋，「尬鍋」也供應銷魂雞肉飯、日曬油蔥麵線、尬個炸蛋等台式小食。

尬鍋主打半自助吧無限享用，有新鮮時蔬、霜淇淋、冰沙冷飲與沾醬，想夾多少就夾多少，不論是小鳥胃還是大胃王都不用被束縛。不只湯底「夠台」，店裝也以潮流復刻新台式風格為主，摩登感十足的霓虹燈及年輕語彙標語，營造輕鬆的用餐環境。

吃過尬鍋的網友紛紛表示，「平價小火鍋只服尬鍋」、「店內裝潢蠻有fu」、「一樣的價錢可以吃得更飽」、「剝皮辣椒雞再加雪花牛肉片好吃 ，湯頭棒、蔬菜區食材新鮮，冰淇淋也好吃」。尬鍋不僅適合三五好友聚餐，一個獨享也完全沒問題，上班族疲憊一整天，下班來點暖心的台式雞湯火鍋替自己加油打氣吧！

image source:Facebook/尬鍋台式潮鍋

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第二名：狂一鍋

狂一鍋主打將台灣小吃融入火鍋湯底，鍋底結合鹹香排骨酥、爆炒沙茶、生炒花枝等經典台菜風味，鍋物選擇有剝皮辣椒雞鍋、花雕雞鍋、燒酒蝦蝦鍋等，推出不久就擄獲許多重口味粉絲。

網友在PTT問肉多多和狂一鍋哪一家更好吃？不少網友推薦：「吃過狂一鍋，菜盤料自己撿吃到飽，湯頭炒過不錯」、「狂一鍋我吃過，花雕雞鍋的味道很可以」、「狂一鍋真的不錯，很重口味」、「推狂一鍋的排骨酥鍋」。

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第三名：雞湯大叔

雞湯大叔主打「為湯控而生」，有蔬果雞湯、白蘭地燉雞湯及季節限定等湯頭，清爽、不油膩的湯底吸引許多雞湯迷朝聖。

另一個特色是豐富的新鮮菜盤、各種菇類，而且沒有火鍋料，是口味清淡又想吃火鍋的人的好選擇。網友在PTT分享食記，「雞湯大叔的CP值蠻高，湯頭很有特色的火鍋店」、「昨天也去吃了這家，女兒喝了超多碗湯，滿不錯的」、「白蘭地雞湯確實滿好喝的」。

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第四名：萬客什鍋

萬客什鍋是有名的石頭火鍋專賣店，被網友認為CP值頗高。其中經典必點口味「萬客燒酒系列」，用烏骨雞做的湯頭「剝皮辣椒烏骨雞鍋」和「爆炒蒜頭蛤蠣烏骨雞鍋」非常受歡迎，許多網友也大推絲瓜蛤礪石頭鍋。

萬客什鍋在台中創始，因此有網友問「台中的萬客什鍋算是必吃的小火鍋嗎？」有人表示自己第一次吃時覺得很驚艷，麻油鍋和剝皮辣椒雞鍋都非常好吃。

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第五名：東豐東鍋物

東豐東鍋物開在台北市大安區東豐街，湯底用的是精心熬製的白甘蔗高湯，融合萃取的雞白高湯。店內裝潢走的是精緻氣派的中式風格，最大特色還是店內提供酒精飲料！主打「火鍋佐酒」概念吸引不少饕客前往探店嘗鮮。

東豐東鍋物在Google的評價高達4.9分，「食材的新鮮搭配著清爽不膩的雞白湯湯底與裝潢的美感，都能感受到店家的用心與堅持」、「湯底則是加購150的100%純雞湯 喝下去真的驚艷」。



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第六名：石研室

石研室主打爆炒石頭鍋，充滿道地的台灣味，熱門湯底選擇像是石頭鍋、麻油雞鍋、燒酒雞鍋等，賣點之一就是非常平價，而且飲料、蔬菜、火鍋料都可以無限供應。

石研室的特色是上湯頭前，店員會先用洋蔥、肉品炒香，再倒入高湯，讓整鍋火鍋的香味更升級。有網友在Dcard分享，「我是在台中吃的，環境很好，而且東西好吃又不會太貴」、「油蔥酥雞排鍋湯頭好，原味石頭鍋相對普通」。

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第七名：伙鍋 Huo Kuo

伙鍋的招牌鍋物有霸味薑母鴨鍋與蒜頭蛤蜊雞，雞鍋類選擇也很多，有麻油雞、香菇雞、燒酒雞等，而且價格非常親民，飽餐一頓200元有找，相當受到學生、小資族的喜愛。

網友分享用餐心得，普遍給出好評，「真不愧是主打海鮮的火鍋店，加點的蛤蜊大顆、新鮮又甘甜。單點費用可以抵孩子的共鍋費也很划算。」、「份量充足，而且有紅茶、冬瓜茶、咖啡、麵、冬粉，無限供應服務，很超值」。

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第八名：湯棧

湯棧的湯底選擇很簡單，只有麻油、燒酒、剝皮辣椒、昆布火鍋四擇一，麻油、燒酒、剝皮辣椒都是用雞骨熬製成，並且鍋底還會包含雞肉，麻油和燒酒火鍋還可以選擇加酒、加金針菇的版本。

有網友推薦去台中不能不吃湯棧，裝潢華麗與一般個人火鍋店不同，店內還會搭配台語情歌，非常有氛圍，「很有特色的火鍋，鍋底有不少的雞肉，還有餐點的肉盤、麻油雞的湯頭是我喜歡的口味」、「喜歡剝皮辣椒雞的湯底，非常耐喝、順口」。

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第九名：長孫 shabu-shabu

主打天然雞湯小火鍋「長孫shabu-shabu」開在台北東區，使用無味精天然雞湯底，目前只有提供這一種湯底，特製雞湯湯底加入多種天然蔬果和一整隻老母雞，喝起來清甜又清爽。長孫的店內裝潢典雅低調，是另一大特色，喝著清雞湯感受輕鬆舒服的用餐氣氛。

不少網友表示「長孫shabu-shabu」是雞湯火鍋的口袋名單之一，「喜歡雞高湯，鮮甜而且層次蠻豐富的」、「無論湯頭、服務、飲品、沾醬肉盤、甜點，都能感受到店家的用心和品質」、「店內裝潢漂亮，非常適合約會聚餐」。

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第十名：德朗火鍋

走精緻、頂級路線的德朗火鍋，其實他的雞湯火鍋也非常有名，法式澄清雞湯底更榮獲米其林連續兩年推薦！餐廳使用法餐廚藝結合台式小火鍋，別緻的碰撞吸引不少美食爱好者慕名嚐鮮。

德朗火鍋的另一特點還有，當餐點都吃完後可以加入一顆初生蛋，將湯底特製成粥，幾乎吃過的人都大讚美味，「湯底是澄清雞湯好好喝，口感沒有負擔健康的感覺」、「非常香的雞湯，有點像是滴雞精那樣的味道」、「湯頭與醬料是屬於清淡路線，喜歡重口味的朋友可能會不習慣」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年2月9日至2023年2月8日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台式雞湯個人火鍋』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統