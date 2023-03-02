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希臘火車對撞慘案：國債危機鐵路私有化的後遺症？

資深畫家何肇衢辭世 文化部將呈請總統明令褒揚

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
戰後第一代畫家何肇衢於今晨辭世，享耆壽92歲。國立台灣美術館2021年舉辦「時空‧疊影‧現代情─何肇衢90大展」，與會貴賓們在展覽開幕式向何肇衢鼓掌致意，除推崇他在藝術上的成就，也感佩其走遍台灣各地為寶島留下美麗身影。圖／文化部提供
戰後第一代畫家何肇衢於今晨辭世，享耆壽92歲。國立台灣美術館2021年舉辦「時空‧疊影‧現代情─何肇衢90大展」，與會貴賓們在展覽開幕式向何肇衢鼓掌致意，除推崇他在藝術上的成就，也感佩其走遍台灣各地為寶島留下美麗身影。圖／文化部提供

戰後第一代畫家何肇衢於今晨辭世，享耆壽92歲。文化部長史哲聞訊深表哀悼並表示，何肇衢投注心力創作逾一甲子，以畫筆勾勒台灣藝術史，美學風貌獨特且鮮明，畢生展覽、獲獎無數，作品獲國內各大美術館典藏，並親身實踐藝術教育，培育創作人才，為臺灣藝術家重要典範，文化部將呈請總統明令褒揚。

文化部表示，何肇衢1931年出生於新竹芎林，就讀中學時受美術教師啟蒙，進入台北師範學校（今國立台北教育大學）藝術科就讀，後受聘於北師附小擔任美術教師直至退休，終身投入藝術教育。

何肇衢以油畫創作為主，藝術風格除接觸世界繪畫潮流，亦與「五月」及「東方」等現代畫會成員交流切磋，並研究立體派及抽象表現主義等，於國內重要美術展覽如省展、臺陽美展、全省教員美展等屢獲佳績，並連續三年獲得「台陽獎」，獲推薦為台陽美術協會會員。

戰後第一代畫家何肇衢於今晨辭世，享耆壽92歲。何肇衢喜愛描繪台灣各地風景，其中特別鍾愛「淡水」，相關作品包括〈淡水朝陽〉、〈淡水教堂〉、〈遠眺紅樹林〉、〈紅毛城〉等。圖／文化部提供
戰後第一代畫家何肇衢於今晨辭世，享耆壽92歲。何肇衢喜愛描繪台灣各地風景，其中特別鍾愛「淡水」，相關作品包括〈淡水朝陽〉、〈淡水教堂〉、〈遠眺紅樹林〉、〈紅毛城〉等。圖／文化部提供

文化部 新竹 美術館

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