資深畫家何肇衢辭世 文化部將呈請總統明令褒揚

戰後第一代畫家何肇衢於今晨辭世，享耆壽92歲。文化部長史哲聞訊深表哀悼並表示，何肇衢投注心力創作逾一甲子，以畫筆勾勒台灣藝術史，美學風貌獨特且鮮明，畢生展覽、獲獎無數，作品獲國內各大美術館典藏，並親身實踐藝術教育，培育創作人才，為臺灣藝術家重要典範，文化部將呈請總統明令褒揚。

文化部表示，何肇衢1931年出生於新竹芎林，就讀中學時受美術教師啟蒙，進入台北師範學校（今國立台北教育大學）藝術科就讀，後受聘於北師附小擔任美術教師直至退休，終身投入藝術教育。