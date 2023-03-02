在大自然中找回初心與感動！愛馬仕全新希瑟花園淡香水
這是一座充滿傳說與閃耀陽光的島嶼，位於希臘的希瑟島，相傳是掌管愛情與美貌的女神阿芙蘿黛蒂的出生地，可找回最初的悸動與心靈平靜，並帶來喜悅、熱情與心靈的平靜。愛馬仕花園系列推出全新「希瑟花園淡香水（Un Jardin à Cythère）」，由專屬調香師Christine Nagel以獨特的原料，塑造出一款有著希臘風情的香水，讓人聞之彷彿身處微風吹拂的草地上，金黃色陽光灑落，讓人驚喜萬分。
Christine Nagel在前往希瑟島旅行後，留下美好回憶，因而以此為靈感，創作出希瑟花園淡香水，透過嗅覺塑造出一座沒有花的花園，運用金黃璀璨的芒草、蒼勁橄欖木與新鮮開心果為基調，且這三款目前都仍未有萃取物，在艱困下卻也創作出讓人心持神迷的香水。
在國境旅遊開放之際，愛馬仕花園系列推出的希瑟花園淡香水，以嗅覺帶領前往旅行，在希瑟花園中，伴隨微風，遠方大海與金黃色的陽光，還有著綻放光芒的草地，讓大家得以暫離現實，找回心中對於生活與生命的悸動感。
該款香水蔡永標誌性的愛馬仕提燈造型式瓶身，乘載的香水彷彿沐浴在金黃陽光下，香水盒上的插畫，出自希臘藝術家Elias Kafouros之手，其中匯集希瑟花園的各種元素，包括愛馬仕在2021年慶祝希臘獨立200周年，象徵自由的Eleftberia真絲方巾。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言