在大自然中找回初心與感動！愛馬仕全新希瑟花園淡香水

這是一座充滿傳說與閃耀陽光的島嶼，位於希臘的希瑟島，相傳是掌管愛情與美貌的女神阿芙蘿黛蒂的出生地，可找回最初的悸動與心靈平靜，並帶來喜悅、熱情與心靈的平靜。愛馬仕花園系列推出全新「希瑟花園淡香水（Un Jardin à Cythère）」，由專屬調香師Christine Nagel以獨特的原料，塑造出一款有著希臘風情的香水，讓人聞之彷彿身處微風吹拂的草地上，金黃色陽光灑落，讓人驚喜萬分。

Christine Nagel在前往希瑟島旅行後，留下美好回憶，因而以此為靈感，創作出希瑟花園淡香水，透過嗅覺塑造出一座沒有花的花園，運用金黃璀璨的芒草、蒼勁橄欖木與新鮮開心果為基調，且這三款目前都仍未有萃取物，在艱困下卻也創作出讓人心持神迷的香水。

在國境旅遊開放之際，愛馬仕花園系列推出的希瑟花園淡香水，以嗅覺帶領前往旅行，在希瑟花園中，伴隨微風，遠方大海與金黃色的陽光，還有著綻放光芒的草地，讓大家得以暫離現實，找回心中對於生活與生命的悸動感。