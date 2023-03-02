快訊

希臘火車對撞慘案：國債危機鐵路私有化的後遺症？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

克莉絲汀史都華穿香奈兒 夜巴黎、南法田園美景映襯

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
線條極簡俐落的小黑洋裝飾以香奈兒品牌字母，增添視覺焦點。圖／香奈兒提供
線條極簡俐落的小黑洋裝飾以香奈兒品牌字母，增添視覺焦點。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL）2023春夏高級時裝系列將於3月中起全面登場，大秀呼應香奈兒與第七藝術— 電影 —之間的緊密連結，創作出一系列巧玩香奈兒標誌符碼又當代的設計，巴黎臨時大皇宮現場以黑白影像呈現的巴黎日常、電影院、咖啡館、地鐵和康朋街31號寓所，點出新浪潮（Nouvelle Vague）電影當時以鏡頭捕捉日常細節的創新手法。當時，香奈兒女士更應傳奇導演亞倫雷奈（Alain Resnai）之邀，為電影《去年在馬倫巴》（Last Year in Marienbad, 1961）女主角黛芬賽赫意（Delphine Seyrig）設計服裝。

如今，品牌釋出全新2023春夏高級時裝系列的形象系列，除了黑白照，還有由攝影雙人組Inez & Vinoodh掌鏡、品牌大使暨女演員克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）在南法拍攝的影像。色彩繽紛的葡萄園、柑橘園及地中海等南法的美麗景致，和克莉絲汀史都華身上的香奈兒風格語彙及元素相輝映，向新浪潮致敬。「克莉絲汀史都華是最能讓我聯想到嘉柏麗香奈兒女士的人，」香奈兒藝術總監維吉妮·維婭（Virginie Viard）直言。「我一直都很欣賞她：包括容貌、態度……更重要的是她完全掌握香奈兒服飾的精髓。」

「我們從克莉絲汀身上看見香奈兒女士的影子：從站姿、坐姿到走路的方式都很神似，」攝影雙人組Inez & Vinoodh 補充道。「看到她自然會聯想到香奈兒女士的肖像與神韻。她完美詮釋了香奈兒的魅力風格。」在此系列照中，克莉絲汀史都華穿著形塑品牌魅力的經典斜紋軟呢與針織，展現輕盈活潑、能行動自如的女性魅力；線條極簡俐落的小黑洋裝飾以香奈兒品牌字母，增添視覺焦點，品牌鍾愛的黑白組合更經鮮明輪廓重新詮釋，標誌符碼如蝴蝶結、山茶花更為整體造型畫龍點睛；一襲黑色雪紡斗篷，更以具象的方式讓人想起香奈兒女士親自設計的電影服裝。

一襲黑色雪紡斗篷，追憶香奈兒女士應導演亞倫雷奈之邀，為電影《去年在馬倫巴》</p><!--3--><p> 女主角Delphine Seyrig設計的服裝。圖／香奈兒提供
一襲黑色雪紡斗篷，追憶香奈兒女士應導演亞倫雷奈之邀，為電影《去年在馬倫巴》

女主角Delphine Seyrig設計的服裝。圖／香奈兒提供

克莉絲汀史都華以與生俱來的優雅，完美演繹揉合對比特質的香奈兒魅力風格。圖／香奈兒提供
克莉絲汀史都華以與生俱來的優雅，完美演繹揉合對比特質的香奈兒魅力風格。圖／香奈兒提供
融匯香奈兒魅力的經典套裝在比例上大膽創新，組合莓果粉色斜紋軟呢短版外套和低腰鉛筆窄裙。圖／香奈兒提供
融匯香奈兒魅力的經典套裝在比例上大膽創新，組合莓果粉色斜紋軟呢短版外套和低腰鉛筆窄裙。圖／香奈兒提供
黑色腰帶別上香奈兒經典標誌白色山茶花，形成鮮明對比。圖／香奈兒提供
黑色腰帶別上香奈兒經典標誌白色山茶花，形成鮮明對比。圖／香奈兒提供

香奈兒 電影 品牌

延伸閱讀

每個人心中都有一個巴黎——從舊金屬作坊到精品住宅的優雅轉身

傳奇芭蕾明星最美告別！巴黎歌劇院也穿上香奈兒

柏林金熊獎頒給法國紀錄片 新海誠新作、中國片都落空

招桃花神器！香奈兒COCO潤唇膏推2新色一擦讓人秒心動

相關新聞

癢到抓不停！ 異位性皮膚炎靠這幾招止癢

季節轉換，不少民眾喜歡洗熱水澡，甚至替孩子泡澡，但水溫過高、泡過久，加上未立即擦拭乳液，易造成皮膚失去水分，更加搔癢難耐...

1瓶146萬元！高原騎士54年正式發行 全球限量225瓶

誕生於1798年、座落於蘇格蘭最北端奧克尼群島的高原騎士（Highland Park），今年適逢成立225周年，酒廠推出...

無印良品宣布1成商品漲價18%　男襯衫最高貴近200元

漲價風再起，台灣MUJI無印良品宣布從4月6日起，調漲商品價格，包括家具、家用、服飾配件與食品小物等超過460項商品，平...

資深畫家何肇衢辭世 文化部將呈請總統明令褒揚

戰後第一代畫家何肇衢於今晨辭世，享耆壽92歲。文化部長史哲聞訊深表哀悼並表示，何肇衢投注心力創作逾一甲子，以畫筆勾勒台灣...

在大自然中找回初心與感動！愛馬仕全新希瑟花園淡香水

這是一座充滿傳說與閃耀陽光的島嶼，位於希臘的希瑟島，相傳是掌管愛情與美貌的女神阿芙蘿黛蒂的出生地，可找回最初的悸動與心靈...

限時3天！全家便利商店「Let’s Café大杯美式咖啡」買1送1

全家便利商店的周末限時好康又來囉！包含限時3天的全盈+PAY限定Let’s Café大杯特濃美式咖啡買一送一、SAKIm...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦