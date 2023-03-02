克莉絲汀史都華穿香奈兒 夜巴黎、南法田園美景映襯

香奈兒（CHANEL）2023春夏高級時裝系列將於3月中起全面登場，大秀呼應香奈兒與第七藝術— 電影 —之間的緊密連結，創作出一系列巧玩香奈兒標誌符碼又當代的設計，巴黎臨時大皇宮現場以黑白影像呈現的巴黎日常、電影院、咖啡館、地鐵和康朋街31號寓所，點出新浪潮（Nouvelle Vague）電影當時以鏡頭捕捉日常細節的創新手法。當時，香奈兒女士更應傳奇導演亞倫雷奈（Alain Resnai）之邀，為電影《去年在馬倫巴》（Last Year in Marienbad, 1961）女主角黛芬賽赫意（Delphine Seyrig）設計服裝。

如今，品牌釋出全新2023春夏高級時裝系列的形象系列，除了黑白照，還有由攝影雙人組Inez & Vinoodh掌鏡、品牌大使暨女演員克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）在南法拍攝的影像。色彩繽紛的葡萄園、柑橘園及地中海等南法的美麗景致，和克莉絲汀史都華身上的香奈兒風格語彙及元素相輝映，向新浪潮致敬。「克莉絲汀史都華是最能讓我聯想到嘉柏麗香奈兒女士的人，」香奈兒藝術總監維吉妮·維婭（Virginie Viard）直言。「我一直都很欣賞她：包括容貌、態度……更重要的是她完全掌握香奈兒服飾的精髓。」

「我們從克莉絲汀身上看見香奈兒女士的影子：從站姿、坐姿到走路的方式都很神似，」攝影雙人組Inez & Vinoodh 補充道。「看到她自然會聯想到香奈兒女士的肖像與神韻。她完美詮釋了香奈兒的魅力風格。」在此系列照中，克莉絲汀史都華穿著形塑品牌魅力的經典斜紋軟呢與針織，展現輕盈活潑、能行動自如的女性魅力；線條極簡俐落的小黑洋裝飾以香奈兒品牌字母，增添視覺焦點，品牌鍾愛的黑白組合更經鮮明輪廓重新詮釋，標誌符碼如蝴蝶結、山茶花更為整體造型畫龍點睛；一襲黑色雪紡斗篷，更以具象的方式讓人想起香奈兒女士親自設計的電影服裝。 一襲黑色雪紡斗篷，追憶香奈兒女士應導演亞倫雷奈之邀，為電影《去年在馬倫巴》