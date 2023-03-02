屬龍+名字有龍！王品「免費請吃龍蝦」現賺1580

王品龍蝦季來囉！王品集團集結旗下的「享鴨」、「莆田」及「丰禾台式小館」，合計共推出9款龍蝦料理，內容囊括「鮮松露龍蝦」、「上湯龍蝦伊麵」等選擇，除了享加購優惠價，還可獲得千元現金抵用券。3月6日起，還將送出1,500張「免費龍蝦券」。同時「生肖屬龍」且「名字有龍」者，還可免費獲得龍蝦料理一份，現賺1,580元。

「享鴨」、「莆田」及「丰禾台式小館」本次所推出的龍蝦料理，均採用重逾450公克的「青殼龍蝦」，具有肉質飽滿、殼薄味鮮的特色。「享鴨」所推出的「鮮松露龍蝦」，將龍蝦入高湯煨煮，並搭配每公斤要假4萬元的法國黑松露提香。另外還有「剁椒雙龍」、「橙鑲龍蝦」等選擇，每道均為1,580元。

來自新加坡的米其林一星「莆田」，則是以鹹蛋黃、老母雞高湯、福建特色伊麵等元素，推出「上湯龍蝦伊麵」，同時還有將龍蝦肉球與雙色櫛瓜、紫洋蔥爆炒，並以君度橙酒炙燒的「生爆龍蝦球」，還有「龍蝦成果盅」等菜色。至於丰禾台式小館，一次推出「清蒸龍蝦寬粉」、「蔥薑爆龍蝦」、「果律龍蝦」等3款料理，每道均為1,580元。