快訊

希臘火車對撞慘案：國債危機鐵路私有化的後遺症？

屬龍+名字有龍！王品「免費請吃龍蝦」現賺1580

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
莆田推出「上湯龍蝦伊麵」。圖/王品提供
莆田推出「上湯龍蝦伊麵」。圖/王品提供

王品龍蝦季來囉！王品集團集結旗下的「享鴨」、「莆田」及「丰禾台式小館」，合計共推出9款龍蝦料理，內容囊括「鮮松露龍蝦」、「上湯龍蝦伊麵」等選擇，除了享加購優惠價，還可獲得千元現金抵用券。3月6日起，還將送出1,500張「免費龍蝦券」。同時「生肖屬龍」且「名字有龍」者，還可免費獲得龍蝦料理一份，現賺1,580元。

「享鴨」、「莆田」及「丰禾台式小館」本次所推出的龍蝦料理，均採用重逾450公克的「青殼龍蝦」，具有肉質飽滿、殼薄味鮮的特色。「享鴨」所推出的「鮮松露龍蝦」，將龍蝦入高湯煨煮，並搭配每公斤要假4萬元的法國黑松露提香。另外還有「剁椒雙龍」、「橙鑲龍蝦」等選擇，每道均為1,580元。

來自新加坡的米其林一星「莆田」，則是以鹹蛋黃、老母雞高湯、福建特色伊麵等元素，推出「上湯龍蝦伊麵」，同時還有將龍蝦肉球與雙色櫛瓜、紫洋蔥爆炒，並以君度橙酒炙燒的「生爆龍蝦球」，還有「龍蝦成果盅」等菜色。至於丰禾台式小館，一次推出「清蒸龍蝦寬粉」、「蔥薑爆龍蝦」、「果律龍蝦」等3款料理，每道均為1,580元。

為慶祝新品上市，3月1日至4月23日期間，至門店點購多人套餐，即可以699元加購龍蝦餐1份，並加贈千元現金抵用券。另外在3月6日至3月8日期間，3個品牌將分別於瘋美食APP各推出500張「免費龍蝦券」，共計送出1,500張。同時自即日起至4月23日期間，凡是名字有「龍」且生肖屬「龍」者，到店點購套餐，就可免費招待龍蝦料理1份。（出生年為1916、1928、1940、1952、1964、1976、1988、2000、2012年，適用至隔年2月）

享鴨推出「鮮松露龍蝦」。圖/王品提供
享鴨推出「鮮松露龍蝦」。圖/王品提供
丰禾推出「蔥薑爆龍蝦」。圖/王品提供
丰禾推出「蔥薑爆龍蝦」。圖/王品提供

套餐 洋蔥

延伸閱讀

王品股東會紀念品啟動「蓋牌」機制 股東縮水9000人

王品5大鍋物「送6000」！抽iPhone14、加送和牛玫瑰花

年後現轉職潮 王品：2月初收到履歷較過年前增40%

大龍蝦只送不賣！雲林捐250cc血就送一隻鮮活大龍蝦

相關新聞

全家便利商店推11款國際新冰！韓國糖餅變甜筒必嘗

連續假期剛結束，緊接著要迎接晴朗周末！全家便利商店將於3月3日起陸續推出國際新冰，網羅來自日、韓、美等國家共11款風味獨...

癢到抓不停！ 異位性皮膚炎靠這幾招止癢

季節轉換，不少民眾喜歡洗熱水澡，甚至替孩子泡澡，但水溫過高、泡過久，加上未立即擦拭乳液，易造成皮膚失去水分，更加搔癢難耐...

1瓶146萬元！高原騎士54年正式發行 全球限量225瓶

誕生於1798年、座落於蘇格蘭最北端奧克尼群島的高原騎士（Highland Park），今年適逢成立225周年，酒廠推出...

無印良品宣布1成商品漲價18%　男襯衫最高貴近200元

漲價風再起，台灣MUJI無印良品宣布從4月6日起，調漲商品價格，包括家具、家用、服飾配件與食品小物等超過460項商品，平...

資深畫家何肇衢辭世 文化部將呈請總統明令褒揚

戰後第一代畫家何肇衢於今晨辭世，享耆壽92歲。文化部長史哲聞訊深表哀悼並表示，何肇衢投注心力創作逾一甲子，以畫筆勾勒台灣...

在大自然中找回初心與感動！愛馬仕全新希瑟花園淡香水

這是一座充滿傳說與閃耀陽光的島嶼，位於希臘的希瑟島，相傳是掌管愛情與美貌的女神阿芙蘿黛蒂的出生地，可找回最初的悸動與心靈...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦