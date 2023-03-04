和魚兒一起暢遊吧！網友盤點五大「水族館」你去過哪些？



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年內「水族館」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大水族館有哪些。

還記得上一次與魚兒近距離接觸是什麼時候嗎？生活在都市叢林中的我們，鮮少有機會能接觸到優美迷人的海洋生物，近年來有不少水族館採用新穎的媒體技術與近距離的體驗活動，不僅讓魚兒能自在暢游，也讓遊客能一窺海底世界的神秘面紗。

「海科館」沉浸式體驗好吸睛！「Xpark」被譽全台最美水族館

網友熱議TOP5水族館 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

NO1. 國立海洋科技博物館

受到網友最熱烈的討論。海科館在去年夏天開幕了全新場館「潮境智能海洋館」，主打沉浸式體驗並結合虛實整合技術，讓遊客宛如身處海底世界，有去過的網友提到「互動遊戲做的很棒，邊玩邊學海洋知識」、「動線規劃很讚，空間大很適合小孩跑跳」，紛紛認為是個親子同遊的好選擇。

NO2. Xpark

由日本八景島團隊打造的全台首座都會型水族館「Xpark」，同時被譽為「全台最美水族館」，不少網友分享「水母牆根本打卡景點，必拍」、「一進去的超大水族缸看得好入迷」；然而也有人提出不同想法，有網友認為「館內設計不良」，水族箱空間太狹小，也有人說道「看到很多海洋生物都傷痕累累」，表示應多注重魚兒的生活環境。

NO3. 澎湖水族館

位於澎湖白沙鄉的「澎湖水族館」被網友公認是澎湖必去景點之一，其中著名的「大洋池餵食秀」受到許多網友推薦，「看了真的很療癒也心情好」、「餵食員還表演轉圈後空翻，超精彩」，紛紛表示一定不要錯過；同時，澎湖水族館也是全台唯一開放寵物進入的水族館，讓不少家有毛小孩的網友大讚「超友善」。

NO4. 遠雄海洋公園

「遠雄海洋公園」結合遊樂園與飯店，在花蓮打造台灣第一座國際級海洋主題樂園，有網友認為「根本一票到底，很划算」，而在去年十一月華麗回歸的「美人魚真人實境秀」更受到網友興奮表示「終於！這次一定要搶到預約」，去過的網友也大讚「很精彩的表演」、「美人魚和海牛同游的畫面實在太夢幻」。

NO5. 國立海洋生物博物館

「國立海洋生物博物館」也是許多網友的畢旅回憶，之前推出了「企鵝飼育照護體驗」，讓遊客不僅能近距離互動，也可以親自餵食企鵝，開賣預售票期間讓網友大嘆「勘比演唱會一樣難搶」，去過的網友紛紛曬出與企鵝的親密合照並分享道「此生第一次離企鵝那麼近！真的好幸福」、「跟牠們互動實在是太有趣了」。

水族館不僅展示海洋生物的生動活潑的一面，更提供多種有趣又富有教育意義的互動體驗，讓大家在開心遊玩之餘也能順便了解海洋知識。你還在計畫假日要去哪裡走走嗎？不妨參考看看網友熱議的水族館景點，來一場難忘的海底探險之旅吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「水族館」相關討論則數。

觀測期間：2022/01/01~2023/01/31，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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