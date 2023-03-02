米蘭最時尚的風景！蔡依林、許光漢代言人福利新包上身

亞洲歌舞天后蔡依林（Jolin）是寶格麗（BVLGARI）大中華區品牌代言人，日前受邀前往米蘭時裝周出席寶格麗2023秋冬配件系列發表會，趁著工作空檔也在這義大利的時尚之都逛街留影。一派休閒的蔡依林以VALENTINO 2023早春系列的OVERSAIZE針織毛衣和牛仔褲，搭配Toile Iconographe V標誌印花漁夫帽滿版logo的設計，既保暖又時髦。身為代言人的她更搶先拎出2023秋冬配件BVLGARI Serpenti Forever Bay黑色小牛皮肩背包，經典蛇首釦環飾以黑色縞瑪瑙及淡金色黃銅蛇鱗，以鏈帶斜背，完全放送代言人才能享受的時尚福利。

而上週受邀出席FENDI米蘭秋冬23女裝系列大秀的FENDI品牌形象大使許光漢，在秀後也抓緊時間在古色詩意的米蘭街頭遊走。身為代言人的他身穿品牌最新春夏23系列黑色西裝外套與黑色長褲，西裝外套背後裝飾的FENDI O'Lock拉鍊，拉下可將背後拆開成兩片露出穿搭層次，黑色針織背心在胸前則點綴有FENDI春夏23系列的主題花朵，是整體黑色穿搭的一大亮點。身為形象大使的許光漢也搶先揹上FENDI預計於三月中才會全球上市的Peekaboo Xcross包款，大享代言人福利；這款新版的男性Peekaboo Xcross將原本的經典包款Peekaboo縮小，更適合現代都會男性穿搭。 FENDI品牌形象大使許光漢穿品牌2023春夏男裝系列，揹最新Peekaboo Xcross包款。圖／FENDI提供 FENDI品牌形象大使許光漢穿品牌2023春夏男裝系列，揹最新Peekaboo Xcross包款。圖／FENDI提供 蔡依林穿VALENTINO 2023早春系列針織衫與Toile Iconographe V標誌印花漁夫帽、揹寶格麗2023秋冬BVLGARI Serpenti Forever Bay黑色小牛皮肩背包現身米蘭街頭。圖／寶格麗提供 蔡依林穿VALENTINO 2023早春系列針織衫與Toile Iconographe V標誌印花漁夫帽、揹寶格麗2023秋冬BVLGARI Serpenti Forever Bay黑色小牛皮肩背包現身米蘭街頭。圖／寶格麗提供 蔡依林搶先上身的寶格麗2023秋冬新品BVLGARI Serpenti Forever Bay黑色小牛皮肩背包，約79,400元。圖／寶格麗提供 蔡依林與許光漢現身米蘭街頭大秀時尚穿搭。圖／寶格麗、FENDI提供 FENDI品牌形象大使許光漢穿品牌2023春夏男裝系列，揹最新Peekaboo Xcross包款。圖／FENDI提供 VALENTINO 2023早春系列Toile Iconographe V標誌印花漁夫帽。圖／VALENTINO提供 蔡依林搶先上身的寶格麗2023秋冬新品BVLGARI Serpenti Forever Bay黑色小牛皮肩背包，約79,400元。圖／寶格麗提供 蔡依林穿VALENTINO 2023早春系列針織衫與Toile Iconographe V標誌印花漁夫帽、揹寶格麗2023秋冬BVLGARI Serpenti Forever Bay黑色小牛皮肩背包現身米蘭街頭。圖／寶格麗提供 FENDI品牌形象大使許光漢穿品牌2023春夏男裝系列，揹最新Peekaboo Xcross包款。圖／FENDI提供