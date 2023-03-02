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米蘭最時尚的風景！蔡依林、許光漢代言人福利新包上身
亞洲歌舞天后蔡依林（Jolin）是寶格麗（BVLGARI）大中華區品牌代言人，日前受邀前往米蘭時裝周出席寶格麗2023秋冬配件系列發表會，趁著工作空檔也在這義大利的時尚之都逛街留影。一派休閒的蔡依林以VALENTINO 2023早春系列的OVERSAIZE針織毛衣和牛仔褲，搭配Toile Iconographe V標誌印花漁夫帽滿版logo的設計，既保暖又時髦。身為代言人的她更搶先拎出2023秋冬配件BVLGARI Serpenti Forever Bay黑色小牛皮肩背包，經典蛇首釦環飾以黑色縞瑪瑙及淡金色黃銅蛇鱗，以鏈帶斜背，完全放送代言人才能享受的時尚福利。
而上週受邀出席FENDI米蘭秋冬23女裝系列大秀的FENDI品牌形象大使許光漢，在秀後也抓緊時間在古色詩意的米蘭街頭遊走。身為代言人的他身穿品牌最新春夏23系列黑色西裝外套與黑色長褲，西裝外套背後裝飾的FENDI O'Lock拉鍊，拉下可將背後拆開成兩片露出穿搭層次，黑色針織背心在胸前則點綴有FENDI春夏23系列的主題花朵，是整體黑色穿搭的一大亮點。身為形象大使的許光漢也搶先揹上FENDI預計於三月中才會全球上市的Peekaboo Xcross包款，大享代言人福利；這款新版的男性Peekaboo Xcross將原本的經典包款Peekaboo縮小，更適合現代都會男性穿搭。
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