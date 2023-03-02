LINE Pay「女神降臨季」5招購物優惠 最高可得3,990點

想購物永遠有理由！3月女王節，LINE Pay推「女神降臨季」攜手飾品配件、服飾鞋包、按摩紓壓、彩妝保養及網路購物等多家人氣品牌，推5大招購物點數回饋，單筆消費最高可享LINE POINTS 8%回饋，同時祭出LINE Pay優惠券可於消費結帳時領取立折，最多可得LINE POINTS 3,990點，讓你買越多點數賺越多。

飾品配件每季都有新潮流，3月3日至3月31日於LINE Pay指定飾品店掃描現場結帳立牌領優惠券，單筆消費滿1,200元即可現折50元優惠，包括超夯的Vacanza、Lucy’s、Bonny& Read都在指定店家之列。

女孩們衣服鞋子永遠少一件，3月3日至3月19日於LINE Pay指定服飾鞋包店，包含MANGO、QUEENSHOP、MＯ-BO、D+AF等指定品牌門市或官網，使用LINE Pay付款單筆消費滿2,000元享LINE POINTS 100點回饋，單筆消費滿3,000元享再LINE POINTS 80點回饋，活動期間每帳號最高共可得280點。

逛街逛累的當然要按摩一下，3月3日至3月26日每週五、六、日至不老松足湯、春不荖足湯、泰晶殿皇家養身會館、6星集按摩會館等LINE Pay指定按摩店，單筆消費滿2,000元即享LINE POINTS 7%回饋。

想要打造內外兼具的「自體發光」女神，從體內保養品到護膚保養彩妝，每個細節都不放過，3月5日至3月8日至LINE Pay指定保養品、彩妝、香氛、保健食品等人氣網購官網，單筆消費滿2,000元享LINE POINTS 5%回饋。

最後一招，3月8日當天20:00～23:00 LINE Pay於PChome推出限時活動，單筆消費滿20,000元享LINE POINTS 5%回饋，單筆消費滿30,000再享3%回饋，最高享8%回饋，每帳號最高可得LINE POINTS 3,200點，入手高單價商品就趁這一檔。