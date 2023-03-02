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兔年BMW寶馬車牌又來囉！台中區監理所3/6開放網路競標

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中區監理所推出21副BMW車牌號，3月6日起開放網路競標。圖／台中區監理所提供
台中區監理所推出21副BMW車牌號，3月6日起開放網路競標。圖／台中區監理所提供

很多民眾買車喜歡特殊選號車牌，討個好采頭，台中區監理所繼上個月推出「新春勝利」VVV的車牌後，將在3月6日上午10時起至8日上午10時，開放「好運兔YOU極速寶馬」開頭為BMW的21副新式車牌網路競標，包括車牌BMW-1122、BMW-0900及BMW-1072至BMW-1092。

台中區監理所說明，台中監理所繼上個月推出「新春勝利」27副開頭為VVV的車牌後，本月推出「好運兔YOU極速寶馬」車牌競標，車號皆寶馬、副副皆好運；其中BMW-1122「恩恩愛愛寶馬行」、BMW-1088「一直發發」、BMW-1078「一直去發」。

台中區監理所表示，這次辦理自用小客貨車VVV勝利號牌網路車牌標售，有意參加競標者，須備妥自然人憑證IC卡及晶片讀卡機且為監理服務網會員，即可至監理服務網參加競標，網址：http://www.mvdis.gov.tw。

台中區監理所推出21副BMW車牌號，3月6日起開放網路競標。圖／台中區監理所提供
台中區監理所推出21副BMW車牌號，3月6日起開放網路競標。圖／台中區監理所提供
台中區監理所推出21副BMW車牌號，3月6日起開放網路競標。圖／台中區監理所提供
台中區監理所推出21副BMW車牌號，3月6日起開放網路競標。圖／台中區監理所提供

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