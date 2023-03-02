兔年BMW寶馬車牌又來囉！台中區監理所3/6開放網路競標

很多民眾買車喜歡特殊選號車牌，討個好采頭，台中區監理所繼上個月推出「新春勝利」VVV的車牌後，將在3月6日上午10時起至8日上午10時，開放「好運兔YOU極速寶馬」開頭為BMW的21副新式車牌網路競標，包括車牌BMW-1122、BMW-0900及BMW-1072至BMW-1092。

台中區監理所說明，台中監理所繼上個月推出「新春勝利」27副開頭為VVV的車牌後，本月推出「好運兔YOU極速寶馬」車牌競標，車號皆寶馬、副副皆好運；其中BMW-1122「恩恩愛愛寶馬行」、BMW-1088「一直發發」、BMW-1078「一直去發」。