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2023FW巴黎時裝周／日本前衛設計師大玩變色科技 網歪樓：這是紫外線燈促銷展示會嗎？

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
日本設計師品牌Anrealage的2023秋冬大秀，震驚巴黎時裝周。圖／摘自Anrealage官網
日本設計師品牌Anrealage的2023秋冬大秀，震驚巴黎時裝周。圖／摘自Anrealage官網

「眼見不一定為憑！」描述的就是日本設計師品牌Anrealage震驚巴黎時裝周的最新一季服飾，全系列不過21套服裝，卻在模特兒登台後，屢屢讓到場觀賞者拍手叫好。因為，每一套看似素雅的服裝，經過燈源照射後，立即改變所見顏色，讓人無法相信自己的眼睛，精彩的體現了時尚與科技結合。

巴黎時裝周如火如荼進行中，不過由日本設計師森永邦彥創立的Anrealage這一場秋冬大秀，並無韓星加持，也沒有中國流量明星到場看秀，卻引起廣泛的討論。原因就在於，被稱為「時尚科學家」的森永邦彥再次於伸展台上，施展視覺魔法，讓欣賞的人無不嘖嘖稱奇。Anrealage自創立以來就以前衛風格著稱，無論是早期於服裝結構上徹底顛覆舊有思維，還是後來致力於把科技與時尚結合，每每推出新作，總能震驚世人。像是2013年春夏系列融入發光材質，或是2015年以聚光燈點亮時裝的概念，都是當年度的話題之作。

而這一季，設計師森永邦彥提到主題為「＝（等於）」，靈感源自德國生物學家Jakob Johann von Uexküll曾提過觀點「人類與其他生物成長在同一個環境，卻見到了截然不同的世界」。於是運用了人類的可見光和昆蟲可見紫外線光的差異，創造一系列由人類視角出發，從不可見到可見的服裝設計過程，透過對比方式，也呼應上述生物學家所說的觀點。Anrealage在這系列服飾，加入了光感應變色材質，搭配帶有復古感的寬鬆剪裁，不強調身形，打造出長版大衣、箱型輪廓連身洋裝等經典樣式。模特兒站在紫外線光前，原本看似素雅白淨的服裝，在照射之後，才呈現出格紋、條紋、波卡圓點或是繽紛糖果色彩，讓人意外不已。

日本設計師品牌Anrealage的2023秋冬系列服飾，呈現經過紫外線燈照射的前後差異，分別以左、右圖為對比。圖／摘自Anrealage官網
日本設計師品牌Anrealage的2023秋冬系列服飾，呈現經過紫外線燈照射的前後差異，分別以左、右圖為對比。圖／摘自Anrealage官網

不過Anrealage並非首次使用光感應變色材質來創作，先前品牌就曾與PUMA合作過一系列的休閒服裝與鞋款，就採用了相同技巧來設計。而Anrealage的2023秋冬大秀，固然轟動了巴黎時裝周，但所有服裝都須先透過燈源照射，就有網友看了表示「這是紫外線燈促銷展示會嗎？」同樣讓人莞爾一笑。

日本設計師品牌Anrealage的2023秋冬系列服飾，呈現經過紫外線燈照射的前後差異，分別以左、右圖為對比。圖／摘自Anrealage官網
日本設計師品牌Anrealage的2023秋冬系列服飾，呈現經過紫外線燈照射的前後差異，分別以左、右圖為對比。圖／摘自Anrealage官網
日本設計師品牌Anrealage的2023秋冬系列服飾，呈現經過紫外線燈照射的前後差異，分別以左、右圖為對比。圖／摘自Anrealage官網
日本設計師品牌Anrealage的2023秋冬系列服飾，呈現經過紫外線燈照射的前後差異，分別以左、右圖為對比。圖／摘自Anrealage官網

日本設計師品牌Anrealage的2023秋冬系列服飾，呈現經過紫外線燈照射的前後差異，分別以左、右圖為對比。圖／摘自Anrealage官網
日本設計師品牌Anrealage的2023秋冬系列服飾，呈現經過紫外線燈照射的前後差異，分別以左、右圖為對比。圖／摘自Anrealage官網

日本設計師品牌Anrealage的2023秋冬系列服飾，呈現經過紫外線燈照射的前後差異，分別以左、右圖為對比。圖／摘自Anrealage官網
日本設計師品牌Anrealage的2023秋冬系列服飾，呈現經過紫外線燈照射的前後差異，分別以左、右圖為對比。圖／摘自Anrealage官網

日本設計師品牌Anrealage的2023秋冬系列服飾，呈現經過紫外線燈照射的前後差異，分別以左、右圖為對比。圖／摘自Anrealage官網
日本設計師品牌Anrealage的2023秋冬系列服飾，呈現經過紫外線燈照射的前後差異，分別以左、右圖為對比。圖／摘自Anrealage官網

日本設計師品牌Anrealage的2023秋冬系列服飾，呈現經過紫外線燈照射的前後差異，分別以左、右圖為對比。圖／摘自Anrealage官網
日本設計師品牌Anrealage的2023秋冬系列服飾，呈現經過紫外線燈照射的前後差異，分別以左、右圖為對比。圖／摘自Anrealage官網

Anrealage並非首次使用光感應變色材質來創作，先前品牌就曾與PUMA合作過一系列的休閒服裝與鞋款。圖／摘自Anrealage官網
Anrealage並非首次使用光感應變色材質來創作，先前品牌就曾與PUMA合作過一系列的休閒服裝與鞋款。圖／摘自Anrealage官網

Anrealage並非首次使用光感應變色材質來創作，先前品牌就曾與PUMA合作過一系列的休閒服裝與鞋款。圖／摘自Anrealage官網
Anrealage並非首次使用光感應變色材質來創作，先前品牌就曾與PUMA合作過一系列的休閒服裝與鞋款。圖／摘自Anrealage官網

紫外線 巴黎

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