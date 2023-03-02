台灣限定！經典街機遊戲「合金彈頭2」立體有聲H彈藥箱一卡通今午開放預購

繼去年底推出坦克造型一卡通大獲好評、一週內預購一空之後，SNK亞洲再度宣布，授權台灣造峯工藝再度推出「合金彈頭2立體有聲H彈藥箱一卡通」，將玩家們過往熟悉的「Heavy Machine Gun」音效經典重現。今日中午12點起於指定通路開放預購，想要收藏的玩家們別錯過。

1998年即推出的的「合金彈頭2」今年正式邁入25周年，憑藉著復古的像素風遊戲風格與簡單易上手的遊戲方式，以街機遊戲形式當年曾經風靡台灣的大街小巷。這次推出的「合金彈頭2立體有聲H彈藥箱一卡通」同樣是限量開賣，最趣味的是按下中央H字樣還會發出經典的「Heavy Machine Gun」音效，瞬間帶玩家回到當年征戰沙漠遺跡、勇闖外星基地的快樂。