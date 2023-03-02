壽星用餐5折、人人享7折！台北漢普頓自助餐廳慶開幕

台北漢普頓酒店Hamp Court Palace Taipei一樓全新落成「洛可可茶苑ROCOCO Tea House」餐廳，除了每日歐陸風格自助式早餐、午晚餐、英式下午茶，也推出自助式午餐、晚餐，包括主廚精選主餐(四選一)，以及結合多款中西日式、異國風味美饌無限享用，成人1,380元+10%，6~12歲兒童980元+10%。3月全月午、晚餐可享7折優惠，加碼生日當天壽星用餐享5折優惠。

台北漢普頓酒店Hamp Court Palace Taipei位在捷運南京松江捷運站旁，外觀採英國維多利亞風格，紅磚耀眼。位於一樓的洛可可茶苑ROCOCO Tea House則以「輕古典法式」的風格設計，由國內知名設計師吳忠岳操刀規劃，空間挑高，以法國凡爾賽宮的鏡廳為設計發想，兩層樓高連接天花板的鏡面拼貼牆、義大利產安格拉珍珠ANGORA PEARL大理石牆，及土耳其產卡拉拉Carrara大理石餐桌檯面，進口天然大理石襯以玫瑰金金屬收邊線條，活潑的馬蹄型酒吧及馬賽克花磚地板，訂製的皮製沙發搭配義大利時裝布料收面，各式高低金屬天鵝腳的大理石桌，在在展現巴洛克及浪漫洛可可的設計風格，充滿法式優雅氛圍。

全新主餐四選一，有國王牛肉麵、台式控肉飯、美式漢堡、越式火車頭河粉等選擇，其中，主廚首推「國王牛肉麵」，以烤牛大骨、雞骨，加入胡椒、花椒、漢方香料及藥材，熬煮48小時成清燉牛肉高湯底，饕客們可吃到牛腩、牛筋、牛胸腹肉三種部位口感，搭配炒至酸香的酸菜及Q勁關廟麵條一同享用。

自助式餐檯選擇也很多樣，包括美式紐奧良雞翅、義式燉飯/義大利麵/比薩、德式豬腳香腸風味盤、日式生魚片/炙燒握壽司，及港式點心Dim sum等，此外，現切雙肉台爐烤美國肋眼牛排、爐烤火腿，適合肉肉控大口吃肉。另也有台式經典鍋物如薑母鴨、羊肉爐，與古早味甜點「特製手工豆花」。