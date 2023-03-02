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買A送B！麥當勞「BT21甜心卡」有4款造型 超萌開賣
粉絲們準備好了嗎？「麥當勞」今年攜手LINE FRIENDS卡通IP「BT21」，將於3月15日推出全新「BT21甜心卡」，全套共有4款設計，可以看到BT21角色們與麥當勞經典美味的趣味互動。持有甜心卡的消費者，均可享「買A送B」的超值優惠。
台灣麥當勞自2007起，每年推出買A送B的「甜心卡」，至今邁入第16年。今年所推出的全新「BT21甜心卡」共有4款設計，分別以「薯條」、「麥克鷄塊」、「蛋捲冰淇淋」與「McCafé」為主題，搭配上不同的BT21角色，色彩繽紛又可愛。包括KOYA與TATA降落麥克鷄塊的「迫不鷄待紅款」、CHIMMY與SHOOKY嗨開薯條趴的「心有所薯黃款」、MANG和COOKY在蛋捲冰淇淋上滑雪的「就愛冰紛綠款」，以及RJ與VAN享受McCafé咖啡的「想入啡啡藍款」。
「BT21甜心卡」自3月15日起開始販售，可使用至2024年3月31日，每張原價49元，優惠價39元。活動期間持甜心卡，均可享不限次數「買A送B」的優惠。A區包含有經典那堤、蜂蜜紅茶、中杯汽水、4～10塊麥克雞塊、大包薯條等品項。贈送的B區，則有中杯汽水、薯餅、蛋捲冰淇淋等選擇。相較於過去甜心卡，A區新增「金黃地瓜條」、「雙倍OREO冰炫風」及「熱蜂蜜奶茶」，B區的「小杯熱紅茶」與「小杯熱奶茶」則升級為中杯。
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