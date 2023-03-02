星宇3月起派A350飛東京、沖繩 澳門曼谷部分航班也有飛

過去飛日本等東北亞短程航線，鮮少使用大飛機，不過星宇航空今宣布，3月起，旗下A350機型機首度飛進東北亞，其中包括台北至東京航線一日兩班飛航，以及台北製沖繩航線3月1日至3月25每日一班期間，都限定由A350執飛，讓往返日本的旅客，可以體驗升級版商務艙及全新豪華經濟艙。

實際上，星宇航空A350機艙為Airbus亞太區首架「進化版A350」，客艙增加4吋寬度，乘坐空間超寬敞，也是全球首架設置動態迎賓飾板的A350客機，內裝設計由 BMW Designworks 操刀，還有電子調光窗，可自由調整不同程度的機窗亮度。全機配備4K高解析畫質螢幕，且能連接個人藍芽無線裝置，讓旅客能選擇使用自己習慣的耳機設備。

商務艙則是搭配個人檯燈，以及48.5吋全閉式拉門、專屬置物櫃及無線充電盤，還有全平躺電動座椅，有三段式氣壓按摩功能。豪華經濟艙也是以最高規格打造，寬敞座椅配備符合人體工學的腿靠及腳踏板，讓腿部可完整伸展，前方椅背也設有杯架、複合式USB Type A及C插孔等。

星宇航空表示，A3502月份也飛航澳門、曼谷航線部分航班，公司機隊也將持續按規畫擴張，目前共有19架航機，包括13架A321neo、四架A330neo及兩架A350，航點包含峴港、胡志明市、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、新加坡、馬尼拉、河內、宿霧等，共15個城市，4月26日並將開航洛杉磯航線，開啟轉機市場。