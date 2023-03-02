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畫壇「何家班」大哥何肇衢確診辭世 享壽92歲

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
畫壇知名的「何家班」老大何肇衢，昨因確診病逝，享壽92歲。本報資料照片
畫壇知名的「何家班」老大何肇衢，昨因確診病逝，享壽92歲。本報資料照片

畫壇知名的「何家班」老大何肇衢，今天上午七時因確診病逝，享壽92歲。何肇衢之弟何政廣今天證實此事。

何肇衢生於1931年，新竹人。他在日治時期生於新竹縣芎林鄉客家農村，父親何信嚴是佛畫師，在兄弟姊妹五男二女之中排行最長,小學受日本教育，中學後開始接受中文教育，為了減輕家中負擔，1949年考取可公費就讀的台北師範學校（今國立台北教育大學）藝術科，畢業後於北師附小擔任美術科任老師直到退休。

何肇衢1957年起積極參加美術比賽，屢獲國內重要美展獎項，曾連續3年獲台陽美展最高獎項「台陽獎」，經畫家李梅樹推薦成為台陽美協會員。1966年舉辦生平第一次個展，至2021年11月已辦理35次個展。常年走遍國內外各地寫生，以自然景物為繪畫主題，主要創作媒材為油畫，繪畫風格受畢卡索立體派與抽象表現主義影響，以豐富的色塊與線條及簡化具體形象描繪。曾將多次的國外美術館旅遊經歷，出版2本著作。

在台灣畫壇上有所謂的何家班，指的是何肇衢與其兄弟，受到大哥何肇衢影響，何家五兄弟中有四人在繪畫藝術發展。三弟何恭上為藝術圖書有限公司發行人，四弟何政廣曾任《雄獅美術》主編，後來創辦藝術家雜誌社。

畫壇知名的「何家班」老大何肇衢，昨因確診病逝，享壽92歲。圖／藝術家出版社提供
畫壇知名的「何家班」老大何肇衢，昨因確診病逝，享壽92歲。圖／藝術家出版社提供

兄弟 新竹 美術館

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