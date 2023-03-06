走走家具衣帽架掃除收納地雷 彈性調整全家人都適用！

你家也有這樣的收納地雷區嗎？

回到家，外套隨手就扔在沙發上，漸漸堆成一座小山；或是樹枝狀衣帽架掛了又掛，最後長得跟樹一樣，想穿的外套永遠找不到，還有倒塌的風險。走走家具衣帽包架兼具掛衣、收納、穩固以及設計感，一次解決你的收納困境，適合所有人使用的衣帽架 有.設計uDesign 搶先獨賣。

整理師建議：與其買直立式衣帽架，還不如規劃一個真正的落地掛衣架，同時兼具收納功能，將外出常用物品統一歸類，從此不再忘東忘西了！

走走家具的衣帽包架，將收納向上延伸，使用不佔空間，而且開放式設計讓物品一目瞭然，置物取物都方便。不僅實用，設計簡約好搭配，快速融入現有居家風格不突兀。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

更厲害的是，模組化設計搭配7種專屬配件，隨著個人使用習慣彈性變換，配出你的Style。例如將吊衣桿裝在較低的位置，就很適合小朋友使用；或是將層板移動後，就有空間放體積較大的背包了。而且整體耐重高達140公斤，放上滿滿物品也不怕變形。

圖 / 有.設計 uDesign 提供