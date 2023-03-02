港澳自由行開放 台中機場直航班機少...旅宿業嘆商機被吃掉

國境解封，港澳旅客自由行睽違3年重新開放，交通部也預計準備50萬份5000元消費金發給旅客，吸引國外觀光客來台。台中不少飯店都接到港澳客詢問，不過礙於直航班機少，商機被台北、高雄吃掉，飯店業者盼市府多爭取港澳直飛台中，比北高會更有優勢，否則港澳客習慣三天兩夜旅遊，要從北高拉到台中有困難。台中市觀旅局長陳美秀表示，已與航空公司積極洽談中，將逐步增加港澳定期航班。

台中市觀旅局表示，台中國際機場2019年入境旅客量達169萬人次，是歷年最高峰，港澳旅客就佔一半，隔年疫情全球大流行，旅客量雪崩下滑，甚至一度沒有直航港澳航班。目前台中直航香港每日僅4個航班，相較桃園及高雄小港機場動輒10個航班以上，明顯不足。

台中逢甲商圈一家飯店業者說，港澳客來台旅遊最多不超過4天，目前已有零星港澳客訂房，但仍不多。北高直航班機多，而且交通便捷，台中往返香港直航班機少，旅客抵台後還要搬車來台中，交通成本增加，降低到台中旅遊意願，「台中飯店真的只能撿北高剩下的商機」。

台中大毅老爺行旅行銷公關協理江夢怡表示，港澳旅客自由行開放，近期港澳客瀏覽酒店網路資訊，人數確有提高，但尚未有港澳客訂房。對港澳直飛台中樂見其成，不過，中市府同步也要加強台中城市的觀光行銷，才能吸引國外觀光客到台中。

另一家飯店業者分析，台中除逢甲夜市之外，草悟道及審計新村等文創聚落，深受港澳客喜愛，加上鄰近南投日月潭、紫南宮等觀光景點，盼增加直航班次「中進中出」，有助帶動中部整體觀光旅遊發展。

台中市觀旅局表示，國境解封，日本旅客逐漸回流，茨城與名古屋預計以包機先行，目前正與旅行業者洽談中，最快預計今年暑假可以上路，並期望透過中台灣治理平台，串聯8縣市的景點與優勢，吸引國外客到中部。港澳直航班機則會以定期航班為主，也與航空公司洽談中，盼可以早日增加航班，恢復2019年的旅客量。